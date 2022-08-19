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    • Haberler
    • 19.08.2022 07:02
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    • 19.08.2022 07:02
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    2022 TOKİ başvuruları ne zaman, başvuru şartları ne? TOKİ sosyal konut projesi detayları toki.gov.tr adresinde

    TOKİ başvuruları ile ilgili ayrıntılar yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişinin faydalanacağı TOKİ sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor. Bu nedenle konu hakkındaki araştırmalar hızlandı. Peki, kimler TOKİ başvurusu yapabilecek? TOKİ başvuruları ne zaman?

    takvim.com.tr
    2022 TOKİ başvuruları ne zaman, başvuru şartları ne?

    TOKİ başvuruları ile ilgili ayrıntılar yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişinin faydalanacağı TOKİ sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor. Bu nedenle konu hakkındaki araştırmalar hızlandı. Peki, kimler TOKİ başvurusu yapabilecek? TOKİ başvuruları ne zaman?

    TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NE?
    Daha önce TOKİ dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için konut projesi geliştiriyordu. Burada devlet Hazine arazisini ev yapmak için vatandaşlara tahsis edecek. Burada 3-4 katlı yapılar inşa edilebilecek. Burada en önemli husus vatandaşların dar gelirli olması gelirin 10 bin lirayı aşmaması gerekiyor. İstanbul için bu rakamın 11 bin 500 lira olması bekleniyor.

    Ödeme şekiller de aslında TOKİ'nin standartlarına uygun. Bundan önce yüzde 10 peşin alınıyordu. 180 ay ile 200 ay arasında taksitle ödeme imkanı sunuluyordu. Yine yüzde 10 peşinat olacak.

    İlk defa gençlere kontenjan ayrılacak. Emekliler için, dar gelirliler, şehit yakını ve gaziler için ayrı bir kontenjan ayrılacak. Yeni evlenecek çiftler ayrı bir kategoriden değerlendirilecekler. Başvuru şartları ne zaman? Henüz net değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayında kamuoyuna duyurmasını bekliyoruz. Başvuruların da e-Devlet üzerinden yapılabileceğini ifade edelim."

    TOKİ UCUZ KONUT ÖDEME KOŞULLARI NELERDİR?

    2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL'den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılacak.

    TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

    Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

        TOKİ UCUZ KONUT PROJESİ İL İL TOKİ KONUT FİYATLARI

        TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL'den başlıyor.

        Kırıkkale Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL'den başlıyor.

        Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

        Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL'den, taksitler ise 1.533 TL'den başlayacak.

        Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL'den başlıyor.

        Şanlıurfa'da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL'den, taksitleri 2.062 TL'den başlıyor.

        Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL'den başlayacağı açıklandı.

        Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL'den başlayacak.

        Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL'den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL'den başlayacak.

        Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL'den, taksitler 1.649 TL'den başlıyor.

        Çorum'daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL'den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

        Bursa'da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL'den başlayan taksitlerle satılacak.

        Hatay Belen'de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL'den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 TL.

        Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL'den, taksitleri ise 2.200 TL'den başlıyor.

        Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL'den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

        Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya'da taksitler 1.442 TL'den, konutların fiyatı 384 bin TL'den başlayacak. Aksaray'da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.

        Bolu'da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak. Çankırı'da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan'da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu'da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirlendi.
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