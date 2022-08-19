TOKİ 2022 ucuz iş yeri başvuruları başladı mı? TOKİ ucuz iş yeri başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde toplamda 204 iş yerinin açık artırmayla satışa sunulacağını açıklamıştı. İşte konut hakkında tüm merak edilenler...

TOKİ'DEN UCUZ İŞ YERİ FIRSATI!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinde yer alan bilgiye göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağlı olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini vadeli olarak açık artıma ile satışa çıkaracak.

TOKİ UCUZ İŞ YERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ ucuz iş yeri başvuruları çevrimiçi açık artırma yöntemi ile gerçekleştirilecek.

TOKİ İŞ YERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; Açık artırmalar 1 Eylül 2022 Perşembe saat 10.30'da yapılacak. ihaleye internet katılımı için kayıtlar 31 Ağustos 2022 günü saat 10.30'a kadar alınacak.

TOKİ 204 İŞ YERİ HANGİ İLLERDE?

Alıcılar dükkanları Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak'ta %50'si peşin, 120 ay vade, Trabzon'da ise %25 peşinat, 120 ay vade ile alabilecek.

TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacak artırmaya internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Satışla ilgili ayrıntılı bilgilere "ww.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve 0212 608 15 00 "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.