meb.gov.tr tıkla BİLSEM sınav sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? BİLSEM grup tarama, bireysel değerlendirme sonuçları SORGULAMA EKRANI!

Özel yetenekli olarak tanılanan bu öğrenciler, BİLSEM sınavı ile belirlenmektedir. Sınav sonuçlarının açıklanmaısyla konu hakkında birçok detay merak edildi. Peki, BİLSEM grup tarama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? BİLSEM sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte merak edilenler...
BİLSEM GRUP TARAMA TESTİ NEDİR?
Grup tarama sınavında, tablet üzerinden dijital olarak bir sınav gerçekleştirilir. Bu sınavda alınacak başarının ardından bireysel değerlendirme aşamasında gelişir. Bu aşamada, zeka testi uygulanır ve alınacak sonuçlar değerlendirilir. Tüm sonuçların olumlu olarak değerlendirilmesinin ardından kayıt işlemine geçilir.
BİLSEM GRUP TARAMA SINAVI NASIL YAPILIR?
BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada grup taraması gerçekleşecek. Bu aşamada başarıyla çıkan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına giriş yapacak. Grup tarama sınavında öğrencilere sınıf düzeylerine uygun sorular sorulacak
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.