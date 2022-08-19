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    • Haberler
    • 19.08.2022 08:04
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    • 19.08.2022 08:04
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    SON DAKİKA BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

    Meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Bu nedenle endişeli birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, az önce deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

    Meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Bu nedenle endişeli birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, az önce deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? İşte merak edilenler...

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Kandilli Rasathanesi'nin 8 Ağustos 2022 tarihli son dakika depremler listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    SON DEPREMLER LİSTESİ!

    AFAD SON DEPREMLER

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaştığı son depremler listesi ise şu şekilde;

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

    DEPREM NASIL OLUŞUR?
    Depremler, yer kabuğu ya da taş küre adı verilen yerkürenin en üstünde bulunan tabakada fay hattı adı verilen kırıkların çeşitli hareketleri ile meydana gelir. Fay hatları, taş küredeki kayaların gerilme, sıkışma gibi yüksek basınç oluşturan şartlar altında kırılması ile meydana gelir.

        TÜRKİYE'DE NEDEN BU KADAR ÇOK DEPREM OLUYOR?
        Arabistan plakası Anadolu'yu batıya doğru ittiriyor. Bu ittirme hareketi Anadolu'nun kırılarak iki parçaya ayrılmasına neden oldu. Bu devasa kırığı bugün kuzey anadolu fay hattı olarak biliyoruz. Bu fay hattı boyunca oluşan çıkıntılar yüzünden Anadolu hareket edemedi ve çıkıntılar kırıldıkça büyük depremler oluştu.

        10 ŞİDDETİNDE DEPREM OLURSA NE OLUR?
        Şiddet 10: B, C ve D türü yapıların büyük çoğunluğu yıkılır. İyi yapılmamış ahşap karkas, iyi yapılmamış betonarme yapılarda büyük hasar görülür. Baraj ve bentlerde önemli hasarlar oluşur. Yeryüzünde büyük çatlaklar ortaya çıkar, raylar bükülür, heyelanlar olur.

        KAÇ ÇEŞİT DEPREM VAR?
        Yerkabuğundaki tabakaların birbirine uyguladığı basınç sonucu oluşan depremler Teknotonik, Volkanik ve Çöküntü depremler olarak 3'e ayırmak mümkündür.

        DEPREMİN FAYDALARI NELERDİR?
        Madenlerimizi uygun bir şekilde kullanabilirsek, bunun geliri ülkenin her türlü ihtiyacını karşılayabilir. Depremin ikinci bir yararı, doğal maden sularının deprem fay hatları nedeniyle oluşmasıdır. Maden suları içinde bulundurduğu çeşitli mineraller ve iz elementleriyle vücudumuz için yararlıdır.
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