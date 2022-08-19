GSB e-devlet KYK BURS ve KREDİ başvuru tarihleri - 2022 KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden burs kullanmak isteyen öğrenciler başvuruların başlayacağı tarihi beklemeye başladı. Burs ve yurt başvurularının ne zaman alınacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki, 2022 KYK burs başvurusu ne zaman? KYK kredi başvuru tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022-2023?
Üniversitelerde akademik takvim eylül ayında başlayacak. Aynı süreçte peş peşe KYK yurt ve burs başvuruları da alınacak. Geçtiğimiz yıl başvurular 5-8 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Bu yıl da yine ekim sonunda ya da kasım başında başvuruların alınması bekleniyor.
KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.