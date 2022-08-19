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    • Haberler
    • 20.08.2022 00:40
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    • 20.08.2022 00:40
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    Emekli promosyonu 8.500 TL'yi aştı! 💸 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar!

    Emekli promosyonu veren bankalar listesi milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından araştırılıyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan emekli zammının ardından DenizBank, Akbank, Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Türkiye Finans promosyon yarışına tutuştu. Bankadan bankaya göre farklılık gösteren emekli promosyon ödemeleri 8 bin 250 TL'yi buldu. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 2002 mekli promosyonları ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Emekli promosyonu 8.500 TL’yi aştı!

    En yüksek emekli promosyonu veren bankalar, emeklilerin dikkatin çekmeye devam ediyor. DenizBank, Akbank, Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Türkiye Finans emekli promosyon kampanyalarını açıkladı. Bankadan bankaya göre farklılık gösteren emekli promosyon ödemeleri 8 bin 250 TL'yi buldu.İşte 2022 emekli promosyonları ve konu hakkında tüm merak edilenler...

    EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

    Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında 7 bin 500 TL'ye varan emekli promosyonu imkanı sunuyor. Yeni sözleşme rakamlarının güncellenmesiyle ortaya çıkan yaklaşık 2 bin liralık fark da bankaların bildirimine göre hesaplara yatırılacak.

    DENİZBANK'TAN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

    Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2 bin 500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.

        AKBANK'TAN 7 BİN 500 TL PROMOSYON ÖDEMESİ!

        SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 7.000 TL' ye Varan Promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 7.500 TL promosypn ödemesi yapılıyor.

        SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşı bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL'ye varan promosyon alabilecek. Ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek SGK emeklilerinin, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatından yararlanılabilecek.

        INGBANK'TAN 8 BİN 250 TL'YE VARAN PROMOSYON KAMPANYASI!

        Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 3.500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 4.250 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödenir.

        Yapılana açıklamaya göre, maaşını ING Bank'a taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelice emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilme imkanını yakalıyor.

        ZİRAAT BANKASI

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilere;

        1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

        1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

        2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

        3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

            GARANTİ BBVA

            1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 850 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7 bin 250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.

            HALKBANK

            1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

            TEB

            Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor.

            İŞ BANKASI

            Maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR) 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor.

            1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,

            1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,

            2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılır.

            QNB FİNANSBANK

            QNB Finansbank, 5 binTL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 3 bin 500 TL, aylık 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında maaş alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

            TÜRKİYE FİNANS

            36 ay boyunca maaşlarını Türkiye Finans'tan almak için başvuruda bulunan 1499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 2 bin 250 TL'ye kadar, 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında emekli maaşı alanlara 3 bin TL'ye kadar, 2 bin500 TL ve daha fazla maaş alanlara 5 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

                YAPI KREDİ

                Maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyan emekliye üç yıl boyunca; aylık net gelirleri 1.500 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL, 1 bin 500 -2 bin 499 TL arasında olanlara 6 bin TL ve 2 bin 500 TL'nin üzerinden olanlara 7 bin 250 TL nakit promosyon veriyor.

                VAKIFBANK

                1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

                1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

                1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

                2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

                3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

                YENİ EMEKLİ OLAN BİRİSİ EMEKLİ PROMOYONU ALMAK İÇİN NE YAPMALI?

                Emekliliği yeni başlayan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ve ya başka bir banka ile sözleşme imzalayabilir. Sözleşmenin ardından 3 yıllık taahhüd süresi başlamış oluyor.

                EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

                Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar.

                Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden vey a e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

                HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALABİLİR?

                Emekli maaşı ödemesi alan her emekli banka seçerek promosyon ödemeleirni alabilir. Eski ve yeni tüm emekliler promosyon kampanyalarından yararlanabilir.

                EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ ALMANIN ŞARTLARI NELER?

                Emekli promosyon ödemesini alacağınız bankaya 3 yıl maaşınızı o bankadan alacağınıza dair taahhütte bulunmanız gerekiyor. Kredili hesap ve fatura gibi şartlar bulunmazken '3 yıl maaşımı bu bankadan alacağım' taahhüd şartı bulunuyor.

                PROMOSYON ÖDEMESİ ALDIKTAN 3 YILI DOLANLAR NE YAPACAK?

                Anlaştığı banka ile 3 yılı dolanların yeni promosyon alma hakkı bulunuyor. İsteyen emekliler bankasını değiştirebilirken isteyen emekliler ise kendi bankasıyla yeni rakam üzerine görüşme yapabilir.
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                Haberler Haberler Emekli promosyonu 8.500 TL'yi aştı! 💸 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar!
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