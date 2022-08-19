Emekli promosyonu 8.500 TL'yi aştı! 💸 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar!

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar, emeklilerin dikkatin çekmeye devam ediyor. DenizBank, Akbank, Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Türkiye Finans emekli promosyon kampanyalarını açıkladı. Bankadan bankaya göre farklılık gösteren emekli promosyon ödemeleri 8 bin 250 TL'yi buldu.İşte 2022 emekli promosyonları ve konu hakkında tüm merak edilenler...
EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında 7 bin 500 TL'ye varan emekli promosyonu imkanı sunuyor. Yeni sözleşme rakamlarının güncellenmesiyle ortaya çıkan yaklaşık 2 bin liralık fark da bankaların bildirimine göre hesaplara yatırılacak.
DENİZBANK'TAN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2 bin 500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.