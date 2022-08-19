BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme ne zaman? 2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları!

2022 BİLSEM bireysel değerlendirme soruları nasıl oluyor sorusunun da yanıtı aranıyor. Bilim Sanat Merkezlerine öğrenci seçimi iki aşamadan gerçekleştiriliyor. Birinci aşama olan grup tarama testini başarıyla geçen öğrenciler ikinci aşama olan bireysel değerlendirmeye alınıyorlar. Bu aşamada BİLSEM bireysel değerlendirme sorular nasıl oluyor? Her gruba farklı sorular ve testler uygulanırken aileler soruların ve testlerin nasıl olduğunu merak ediyor.