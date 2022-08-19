BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme ne zaman? 2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları!

2022 BİLSEM bireysel değerlendirme soruları nasıl oluyor sorusunun da yanıtı aranıyor. Bilim Sanat Merkezlerine öğrenci seçimi iki aşamadan gerçekleştiriliyor. Birinci aşama olan grup tarama testini başarıyla geçen öğrenciler ikinci aşama olan bireysel değerlendirmeye alınıyorlar. Bu aşamada BİLSEM bireysel değerlendirme sorular nasıl oluyor? Her gruba farklı sorular ve testler uygulanırken aileler soruların ve testlerin nasıl olduğunu merak ediyor.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SORULARI NASIL OLACAK?
Bilim Sanat Merkezlerine Öğrenci seçimi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama olan grup tarama testini başarıyla geçen öğrenciler ikinci aşama olan bireysel değerlendirmeye alınıyorlar.
Bireysel değerlendirmede öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu zeka testi uygulanıyor.
2015 yılında, Bilsem seçmelerinde 2, 3 ve 4. sınıf düzeylerinde WNV (Wechsler Zeka Testi) uygulandı.
2016 yılında, Bilsem seçmelerinde; 1 ve 2. sınıflar için Kbit 2 (Kaufman Kısa Zekâ Testi) testi uygulanırken 3 ve 4. sınıflar için WNV testi uygulandı.
2017 yılında, Bilsem seçmelerinde; 1 ve 2. sınıflar için Sak Zeka Ölçeği (ASIS) uygulanırken 3. sınıflar için WNV testi uygulandı.
Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılında Bilsem seçmelerinde hangi testi kullanılacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı
2018 yılında yapılacak bireysel değerlendirmede kullanılmaya aday 3 tane zeka testi bulunmaktadır.
Kbit 2 (Kaufman Kısa Zekâ Testi)
WNV (Wechsler Zeka Testi)
Uygulayıcı eğitimleri tamamlandığı taktirde, Eskişehir Anadolu Üniversitesinin geliştirmiş olduğu "Anadolu-Sak Zeka Ölçeği (ASIS)"
BİLSEM 2022 TABAN PUANLARI
1. Sınıflar için Genel Zihinsel Yetenek Alanı Taban Puanı 380,
Resim Yetenek Alanı için 90, Müzik Yetenek Alanı için ise 85 olarak açıklandı
2. Sınıflar için Genel Zihinsel Yetenek Alanı Taban Puanı 410,
Resim Yetenek Alanı için 90, ve Müzik Yetenek Alanı için 85 olarak duyuruldu