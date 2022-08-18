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    • Haberler
    • 18.08.2022 08:01
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    • 18.08.2022 08:01
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    2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru şartları belli oldu mu? TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini gerçekleştirmek üzere çalışmalara başladı. Vatandaşlar ise TOKİ 2022 başvuru şartları ve konu hakkındaki detayları araştırıyor.

    takvim.com.tr
    2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru şartları belli oldu mu?

    TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yapmak için hazırlanıyor. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan ve 81 ilde başlayacak olan sosyal konut projesi için araştırmalar hızlandı. Peki, 2022 TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

    TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN ALINCAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada, " 1 milyon 170 bin konut ve işyeriyle 25 bin sosyal eser kazandırdık. Toplu konut idaresinden milletimiz konut almaya hazırsa Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bu konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız." dedi.

    1 Ağustos Kaibne toplantısı ardından yaptığı konuşmada ise, '' ''TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 175 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ekonomik, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başarı ortaya koyduk. 100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımız için hayata geçeceği proje hayata geçmek üzere. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız.'' ifadelerine yer vererek hazırlıkların bitmek üzere olduğunu ve önümüzdeki ay düzenlenecek toplantısda detayların açıklanacağını belirtmişti.

        TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

        Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.

        Hayata geçirilmek üzere olan TOKİ sosyal konut projesinin başvuru şartları henüz açıklanmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu proje kiraların düşmesini de sağlayacak. Şehit yakınları ve gazilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yeni evlenecek gençlerimiz de kota sahibi olacak. Önümüzdeki günlerde detaylarını duyuracağız.'' demişti.
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        Haberler Haberler 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru şartları belli oldu mu? TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı?
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