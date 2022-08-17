Yunanistan iş imkanları nelerdir? Hangi mesleklerde alım yapıyor? Yunanistan işçi maaşları ne kadardır?

👉Yunanistan Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?

Yunanistan'ın bünyesine almak için arayışında olduğu meslekler, genellikle tarım, hizmet ve sanayi sektörleridir. Bu sektörler içinde yer alan bahçıvandan ziraat mühendisine, turist rehberinden araba tamircisine kadar birçok meslek mevcuttur. Yunanistan, genellikle ülkesine gelecek olan kişilerin mesleklerine bakarak reddetmez. Kişilerin daha önceden herhangi bir şirketle anlaşarak ülkeye çalışmak amacı ile gitmeleri gereklidir.

👉Yunanistan'daki Türk firmaları Hangileridir?

Yunanistan ülke sınırları içinde açılmış ve aktif olarak hala hizmet vermekte olan Türk firmaları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Balance Accounting LTD

• Yunanistan Emlak