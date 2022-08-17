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    • Haberler
    • 17.08.2022 08:03
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    • 17.08.2022 08:03
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    Okullar ne zaman, eylül ayının kaçında açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

    Yaz mevsiminin son ayına girilmesiyle birlikte okula gitmek için sabırsızlanan öğrenciler okulların açılacağı tarih hakkında araştırmalar başladı. Okullar ne zaman açılacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında merak edilenler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman, eylül ayının kaçında açılacak?

    MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre okulların açılacağı tarih belli oldu. Yazın son ayına girilmesiyle birlikte en sık aratılanlar arasında okullar ne zaman açılıyor sorusu yer aldı. Peki, okullar ne zaman açılıyor? Okullar ayın kaçında açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte merak edilenler...

    OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

    Akademik takvime göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi başlıyor.

    2022-2023 AKADEMİK TAKVİM

    14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil,

    23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili,

    17-20 Nisan 2023 ikinci ara tatil,

    16 Haziran 2023 okullar kapanacak.

    İkinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlanıyor.

        14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

        İkinci ara tatili ise Ramazan Bayramı ile birleştirildi.

        ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

        Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.
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