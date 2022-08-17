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    • Haberler
    • 17.08.2022 07:00
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    • 17.08.2022 07:00
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    METOROLOJİ GÜNCEL HAVA DURUMU: Bugün ve 17-18 Ağustos hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir yarın yağmur var mı?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? 17-18 Ağustos hava nasıl olacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    16-17-18 Ağustos Salı hava nasıl olacak?

    Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Yapılan uyarıların ardından İstanbul başta olmak üzere birçok kentte etkili olan kuvvetli yağışın ardından yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Kırklareli, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? 16 Ağustos hava nasıl olacak? İşte merak edilenler...

    YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    16 AĞUSTOS HAVA DURUMU

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 19°C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 22°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ 19°C, 33°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

    KOCAELİ 22°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu


        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR 16°C, 30°C
        Az bulutlu

        DENİZLİ 21°C, 35°C
        Az bulutlu

        İZMİR 23°C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA 22°C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 25°C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA 25°C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY 24°C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA 18°C, 34°C
        Az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA 19°C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI 17°C, 34°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR 16°C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

            KONYA 19°C, 32°C
            Az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı bulutlu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması beklenmiyor.

            BOLU 13°C, 26°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE 17°C, 31°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU 16°C, 29°C
            Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP 24°C, 29°C
            Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Çorum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            AMASYA 20°C, 32°C
            Parçalı bulutlu

            ARTVİN 20°C, 28°C
            Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇORUM 16°C, 31°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN 23°C, 28°C
            Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM 15°C, 33°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

            KARS 14°C, 33°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

            MALATYA 21°C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN 14°C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR 21°C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP 21°C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT 26°C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA 23°C, 38°C
            Az bulutlu ve açık
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            Haberler Haberler METOROLOJİ GÜNCEL HAVA DURUMU: Bugün ve 17-18 Ağustos hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir yarın yağmur var mı?
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