METOROLOJİ GÜNCEL HAVA DURUMU: Bugün ve 17-18 Ağustos hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir yarın yağmur var mı?

KONYA 19°C, 32°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması beklenmiyor.

BOLU 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 29°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Çorum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 20°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 20°C, 28°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM 16°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KARS 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

MALATYA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık