DGS Açıköğretim geçiş bölümleri açıklandı mı, hangileri? İstanbul, Eskişehir, Erzurum... DGS AÖF Lisans taban puanları ve kontenjanlar 2022!

DGS 2022 sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. Eğitim hayatına Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi AUZEF ve Erzurum ATA AÖF'te devam etmek isteyen adaylar Açıköğretim Lisans taban puanları ve kontenjanları öğrenmek istiyor. İşte 2022 DGS Açıköğretim geçiş bölümleri ve diğer detaylar...
AÖF DGS PUANLARI 2022: İSTANBUL, ESKİŞAEHİR, ERZURUM!
AÖF DGS taban puanları 2022 senesinde henüz belli olmadı. Öte yandan geçtiğimiz senenin taban puanları ve AÖF DGS bölümleri şöyle;
👉İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) SAY 1000 1000 280,81058 283,54599
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 500 483 166,75057 264,17994
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 3000 3000 234,49708 310,66829
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 3000 3000 222,09138 289,10025
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 3000 3000 213,89905 318,46879
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 2500 2500 194,95028 292,92819
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İktisat (Açıköğretim) EA 1000 1000 187,04434 301,36519
👉ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 8000 8000 189,83146 320,73747
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 2000 2000 181,67289 291,54045
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 3000 3000 169,39556 299,54718
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 2500 2037 168,53094 303,68304
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Maliye (Açıköğretim) EA 4000 3262 165,66703 293,66318
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 3500 2739 164,04108 292,25646
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 4000 4000 226,59911 324,57801
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 450 450 252,25552 330,30151
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi İktisat (Açıköğretim) EA 2000 1587 163,94015 308,10971
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği (Açıköğretim) EA 2500 2277 163,48830 298,42006
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 3500 3332 163,25512 322,22931
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 5000 5000 201,52806 328,09899
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 4000 3566 162,86215 314,68639
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 9000 8757 161,56355 348,08759