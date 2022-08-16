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    • Haberler
    • 16.08.2022 19:26
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    • 16.08.2022 19:26
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    Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav takvimi 2022

    Uzman ve başöğretmenlik sınavı için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmen ve başöğretmen eğitim programını 18 Temmuz'da başlattı. Kariyer basamakları kapsamında binlerce öğretmen başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav takvimini araştırıyor. Peki, uzman öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman? Uzman öğretmenlik başvurusu ne zaman? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

    MEB'in öğretmenler için hayata geçirdiği kariyer basamakları kapsamında uzman ve başöğretmenlik sınav tarihleri belli oldu. Bakan Özer, sınav öncesinde adaylar için örnek kitapçık yayımlayacaklarını da duyurdu. İşte uzman öğretmenlik başvuru tarihleri ve konu hakkında merak edilenler...


    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2022?


    Milli Eğitim Bakanlığı uzman ve başöğretmenlik eğitim programını 18 Temmuz'da başlattı. Eğitimler 19 Eylül'de son bulacak. Eğitim sonrası yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Sınavlar ise 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek.



    UZMAN ÖĞRETMENLİK - BAŞÖĞRETMENLİK TAKVİMİ


    Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

    Başarılı olan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek.

    Uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

        BAKAN ÖZER'DEN ÖRNEK KİTAPÇIK MÜJDESİ


        Bakan Mahmut Özer'den uzmanlık sınavlarına dair açıklama geldi. Açıklamada, ''Belki öğretmenlerimiz tedirgin, sınavların sorularının nasıl olacağını kestiremiyorlar. Gereksiz şekilde kaygılanıyorlar, eğitimler bittikten sonra örnek kitapçıklar yayınlamaya karar verdik ki nasıl bir çerçeve içerisinde uzman ve başöğretmenlik sınavlarının yapılacağını sizlere göstermiş olacağız. Eylül ayı içerisinde yayınlayacağız onu da inşallah" ifadeleri yer aldı.


        SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI


        Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

        a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

        b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

        c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

        ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

        d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

        a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

        b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

        c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

        ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

        d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
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