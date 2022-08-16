Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav takvimi 2022

MEB'in öğretmenler için hayata geçirdiği kariyer basamakları kapsamında uzman ve başöğretmenlik sınav tarihleri belli oldu. Bakan Özer, sınav öncesinde adaylar için örnek kitapçık yayımlayacaklarını da duyurdu. İşte uzman öğretmenlik başvuru tarihleri ve konu hakkında merak edilenler...
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2022?
Milli Eğitim Bakanlığı uzman ve başöğretmenlik eğitim programını 18 Temmuz'da başlattı. Eğitimler 19 Eylül'de son bulacak. Eğitim sonrası yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Sınavlar ise 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK - BAŞÖĞRETMENLİK TAKVİMİ
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
Başarılı olan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek.
Uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.