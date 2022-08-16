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    • Haberler
    • 16.08.2022 08:09
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    • 16.08.2022 08:09
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    Bu burçlar hayatınızı elinizden alabilir! Uzak durulması gereken burçlar!

    Hayatınızı olumsuz etkileyecek burçların en başında boğa burçları gelir. Rahatlıklarından ödün vermemek için her şeyi yapabilecek olan burçlar arasında yer alan boğa burçları, özellikle rahatlarının ve keyiflerinin bozulmasından sonra karşılarında olan insanların hayatlarını zindana çevirebilirler. Hayatınızı çekip alacak olan burçlardan bir diğer ise aslan burçlarıdır. Gücün ve egonun burcu olan aslan burçları, mutlaka insanları kullanma eğilimi gösterirler. Hayatları bu seyirde gitmede de mutlaka çıkarının olabileceği insanlar ile ilişki kurmaya meyilli olan aslan burçlarından özellikle iş hayatından bir şeyler alabilmek mümkün değildir. Alınsa bile aslan burçlarına daha fazla şey verilmesi mecburidir.

    takvim.com.tr
    Uzak durulması gereken burçlar! Aman çok dikkat edin

    Hayatınızı olumsuz etkileyecek burçların en başında boğa burçları gelir. Rahatlıklarından ödün vermemek için her şeyi yapabilecek olan burçlar arasında yer alan boğa burçları, özellikle rahatlarının ve keyiflerinin bozulmasından sonra karşılarında olan insanların hayatlarını zindana çevirebilirler. Hayatınızı çekip alacak olan burçlardan bir diğer ise aslan burçlarıdır. Gücün ve egonun burcu olan aslan burçları, mutlaka insanları kullanma eğilimi gösterirler. Hayatları bu seyirde gitmede de mutlaka çıkarının olabileceği insanlar ile ilişki kurmaya meyilli olan aslan burçlarından özellikle iş hayatından bir şeyler alabilmek mümkün değildir. Alınsa bile aslan burçlarına daha fazla şey verilmesi mecburidir.

    Burç Dekanatları Tablosu Nasıldır?

    Burçların dekanatlarına göre özellikleri, şöyle sıralanabilir:

    • Koç 21-31 Mart: Savaşçı, kolay kolay yılmayan, yerinde duramayan, atılgan, cesur ve beğenilmek için uğraşan

    • Koç 1-10 Nisan: Kararlı ve planlı, örgütleyebilme özellikleri aktif, sağlam bir iradeye ve fiziksel güce sahip olma ile kendini herkesten üstün görme

    • Koç 11-20 Nisan: Kültür ve entelektüel olarak sürekli yeni şeyler öğrenmeye merak ve kendini daha az göstermeye çalışan

    • Boğa 21-30 Nisan: Aşırı yavaşlık, eğlenceye düşkünlük, sanata yönelme ve rahatlığından asla ödün vermeme

    • Boğa 1-10 Mayıs: Dikkatli ve hesaplı hareket etme, işi önemseme ve bu önemseme dolayısıyla da çalışmaya yönelme

    • Boğa 11-20 Mayıs: İnatçı, tutkulu, programlı hareket etme ve istediği şeyler için savaşmaya meyilli olmama ancak istediklerini ne şekilde olursa olsun alma

    • İkizler 21-31 Mayıs: Fazla düşünme, yeni işlere merak duyma, sorumluluk sahibi olma ve aşırı yargılayıcılık

    • İkizler 1-10 Haziran: İnsanlarla kolay ilişki kurabilme, sanata aşırı düşkünlük ve dengesini koruyamama

    • İkizler 11-20 Haziran: Ayakları yere sağlam basma, gerekli gördüğü konularda insanlarla iletişim kurma, insancıl konuşma ve kendini değiştirmeye çalışan kişilere karşı aşırı tepki gösterme

        • Yengeç 21-30 Haziran: Hassas, duygusal, ailedeki kişileri önemseme, arkadaşlara değer verme ve sürekli olarak yeni arkadaşlar edinebilme, duygusal dengesizlik ve anılara bağlı kalma

        • Yengeç 1-10 Temmuz: Kararları gizleme, mantıklı karar alabilme, insanlarla güzel bir empati kurabilme, kıskanç olmalarına rağmen başkalarnı acılarını hissedebilme

        • Yengeç 11-22 Temmuz: Hayalperest, merhametli, uyumlu, sezgisel ve hırssız

        • Aslan 22 Temmuz-1 Ağustos: Lider, hükmedici, bencil ancak cömert

        • Aslan 2-12 Ağustos: Sosyal ve kültürel şeylere merak duyma, gelecek planları yapma, sözlerini tutmama

        • Aslan 13-23 Ağustos: Sürekli aktif, büyük hedefler belirleyen ve hedeflerini gerçekleştiren, işkolik ve gerçekçi

        • Başak 24 Ağustos-3 Eylül: Entelektüel, mantıklı, yapıcı ve sorumluluk sahibi, aşırı eleştirel ve detaycı

        • Başak 4-13 Eylül: Ciddi, organizasyon konusunda yetenekli, gelenekçi ve inatçı

        • Başak 14-23 Eylül: Daha sosyal, dışa dönük, estetik kaygıyı önemseyen, ağır ve yavaş hareket etme

        • Terazi 24 Eylül -3 Ekim: Kolay uyum sağlama, sempatik, adil, kararsız ve başkalarından kolay etkilenen

        • Terazi 4-13 Ekim: Entelektüel kapasiteleri özellikle insanı anlama yönünde çok gelişmiş, insancıl, sürekli kendini haklı görme

        • Terazi 14-23 Ekim: Güvenilir, cömert ve mantıklı, mükemmeliğe önem verme, gerginlik

        • Akrep 24 Ekim -2 Kasım: Arkadaş canlısı, çok çalışabilme, dayanıklı olma, tutkulu, hırslı ve aşırı baskın

        • Akrep 3-12 Kasım: Merhametli, hayalperest, istediklerini her koşulda olma

        • Akrep 13-22 Kasım: Çekici, başarılı, dengesiz

        • Yay 23-30 Kasım: İyimser, hayat dolu, iyi gözlemci, dil yetenekleri gelişmiş, hızlı karar alabilen

        • Yay 1-10 Aralık: Cesur, girişken, hevesli, cömert, çekici ve arkadaş canlısı

        • Yay 11-21 Aralık: Eğlenceye düşkün, iyimser, ayakları yere sağlam basan, hedef odaklı çalışan

        • Oğlak 22-31 Aralık: Çalışkan, sabırlı ancak aşırı ciddi durması nedeni ile kendini göstermeyen

        • Oğlak 1-10 Ocak: Zevkli, ılımlı, maddiyata ve kalıcılığa düşkün, dürüst ve istikrarlı ancak aynı zamanda eğlenceye de meraklı

        • Oğlak 11-20 Ocak: Kararlı, uyumlu, ayrıntılı gözlem yapabilen, başarılı ve disiplinli

        • Kova 21-30 Ocak: Toplumu değiştirmek ve iyileştirmek için çok çaba harcama isteği, duygularda bazen dengesizlik

        • Kova 31 Ocak-8 Şubat: Entelektüel faaliyetler içinde fazlaca olma, bildiklerini aktarabilme isteği, objektif olma

        • Kova 9-18 Şubat: Karizma sahibi, insanlar için kendini önemli görme, sanata karşı ilgi ve yetenekli olma

        • Balık 19-29 Şubat: Hassas, hayal dünyası zengin ve başkalarını kolaylıkla anlayabilme

        • Balık 1-10 Mart: Evlerine ve ailelerine çok düşkün olma, insanları ve insanlarla kurduğu ilişkilerini önemseme

        • Balık 11-20 Mart: Mistik konularla ilgilenme, sezgileri kuvvetli olma ve kararlı hareket edebilme

        Burçların hayatınızı çekip alacak niteliklerde olması, biraz da burçların tam doğum günlerine bağlı olarak dekanatlarına bağlıdır. Böylece kişilerden ne kadar zarar görebilecek olduğunuzu daha kolay bir biçimde kestirebilirsiniz.
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        Haberler Haberler Bu burçlar hayatınızı elinizden alabilir! Uzak durulması gereken burçlar!
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