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    • Haberler
    • 16.08.2022 19:19
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    • 16.08.2022 19:19
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    Öğrenci affı başvuruları başladı! Öğrenci affı 2022 başvuru şartları ve tarihleri

    Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen öğrenci affı detaylarıyla ilgili açıklama YÖK’ten geldi. Yapılan açıklamaya göre; yeni eğitim öğretim yılında üniversitelerine kaldığı yerden devam etmek isteyen üniversite öğrencilerinin belirtilen suçlar dışında kalması şartı aranıyor. Peki, öğrenci affı başvuru tarihleri ne zaman? Öğrenci affı şartları neler? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Öğrenci affı başvuruları başladı!

    Resmi Gazete'de yapılan açıklamanın ardından öğrenci affı başvuru tarihleri merak ediliyor. İşte öğrenci affı şartları ve başvuru tarihleri hakkında tüm merak edilenler...

    ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Devlet Memurları Kanunu ile Yükseköğretim Kanunu'na eklenen öğrenci affıyla ilgili yasal düzenlemenin usul ve esaslarını belirledi. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; üniversiteleri tarafından terör, kasten adam öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olmaları veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda belirlenen suçlar, terör örgütlerine ya da milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen oluşumlara mensubiyeti, sahte evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler hariç diğer kişiler, söz konusu aftan yararlanabilecek.

    ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHİ BİLGİLERİ

    5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna, 4 ay içinde başvuruda bulunmaları halinde, 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

    ÖĞRENCİ AFFI YÖK AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Üniversiteler öğrenci affı başvurularını almaya başladı. Yüksek öğrenimi yarıda kesilen öğrenciler okullarına geri dönebilecek.

        Üniversitelerden daha önce ilişiği kesilenlerle, bir programı kazandığı halde kayıt yaptıramayanların okullarına geri dönebilmesine imkan sağlayan düzenleme, 5 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

        Bu kapsamda üniversiteler başvuruları almaya başladı.

        Başvuru tarihine göre öğrenciler güz ya da bahar dönemine kayıt yaptırabilecekler.

        Öğrenci affından; intihal yapanlarla terör örgütleri veya devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara üyeliği nedeniyle ilişiği kesilenler yararlanamayacak.

        Başvurular ilgili üniversitelerin resmi internet sayfası üzerinden verilen bilgiler doğrultusunda yapılabilecek.

        BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Disiplin cezası almamış olması

        Kendi isteğiyle okuldan ayrılma

        Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısızlık

        İzinli/Kayıt dondurma yapmış olması

        667 sayılı KHK ile yükseköğretim kurumunun kapatılması

        Bilimsel hazırlık sınıfında başarısızlık

        Tezinin intihalden dolayı iptal edilmesi

        Azami Sürenin Dolması Nedeniyle İlişik Kesme

        Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişik kesme.
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