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    • Haberler
    • 16.08.2022 23:53
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    • 16.08.2022 23:53
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    İstanbul Üniversitesi kayıt tarihleri: 2022 2023 İstanbul Üniversitesi kayıtlar başladı mı?

    İstanbul üniversitesi kayıt tarihleri birçok öğrenci tarafından merak eidliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, İstanbul üniversitesi kayıt tarihleri ne zaman? Übiversite kayıt için hangi belgeler gerekli? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    İstanbul Üniversitesi kayıt tarihleri: 2022 2023 İstanbul Üniversitesi kayıtlar başladı mı?

    İstanbul Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler kayıt tarihleri hakkında araştırmalara başladı. İşte İstanbul Üniversitesi kayıt tarihleri ve konu hakkında merak edilenler...

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2022 2023 KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

    İstanbul Üniversitesi kayıt tarihleri 2022-2023 akademik takviminde 5-9 Eylül olarak belirtildi.

    ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELER?


    Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
    - Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
    Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)


        - Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
        - Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
        - Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
        Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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        Haberler Haberler İstanbul Üniversitesi kayıt tarihleri: 2022 2023 İstanbul Üniversitesi kayıtlar başladı mı?
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