Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 15.08.2022 09:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.08.2022 09:57
    ABONE OL

    YÖK ATLAS ne zaman güncellenecek 2022? Aday şifresi ne demek? ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk defa? ÖSYM sonuçları E-DEVLET EKRANI

    2022 YKS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ''2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi. Adaylar sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Peki YÖK ATLAS ne zaman güncellenecek 2022? ÖSYM AİS aday şifresi nasıl alınır? İşte yanıtları ve ÖSYM sonuçları E-DEVLET EKRANI

    Gülistan Başköy
    YÖK ATLAS ne zaman güncellenecek 2022?

    YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bir çok soru gündeme geldi. Özellikle ÖSYM AİS aday şifresi hakkında araştırmalar hız kazandı. ÖSYM sonuçları E-DEVLET EKRANI sıkça sorgulanıyor. Peki ÖSYM AİS aday şifresi nasıl alınır? YÖK ATLAS ne zaman güncellenecek 2022?

    YÖK ATLAS 2022

    Üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas'a https://yokatlas.yok.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşılabilir.

    YÖK Atlas programı Lisans/Önlisans Tercih Sihirbazı, Meslek Atlası, Üniversitelerimiz, Lisans/Önlisans Atlası, Mezun Başarı Atlası, Net Sihirbazı ve Tercih Listem" olmak üzere toplam 9 modülden oluşuyor.

    Adaylara üniversite ve meslek tercihlerinde bilgi ve rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas bu yıl sadece 2022 YKS sonuçlarının açıklandığı 18 Temmuz 2022 tarihinde 1 milyon 250 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

    ÖSYM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ya e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilir.

    E-DEVLET ÖSYM SONUÇ EKRANI

    ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

        YKS ek tercih süreci henüz başlamadı. Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar duyurulacak. Hemen akabinde de 2. tercih dönemi başlayacak.

        ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

        ÖSYM aday şifresi, sadece o kişinin bildiği özel soruların cevaplanmasıyla oluşturulan ve adayın kendisinden başkasının onun adına işlem yapabilmesini engelleyen bir güvenlik şifresidir.

        ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girdiği anda aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler kriptolu ve geriye dönüşümsüz olarak ÖSYM'nin sisteminde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi görmesi, bilmesi ve edinmesi mümkün değildir.

        2022 AİS ADAY ŞİFRESİ YENİLEME VE DEĞİŞTİRME

        ÖSYM AİS şifresinin unutulması halinde adayın şifreyi yenilemesi ya da sıfırlaması gerekiyor. Bunun için ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına giriş yapın. Ekranda açılan sayfada istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak girin. Bir sonraki adım ise güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken verdiğiniz cevabı girmeniz gerekiyor.

        Bu cevabı doğru ve eksiksiz olarak girmeniz gerekiyor. Sonrasında ise sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir. Eğer, ÖSYM AİS güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi yenileyebilmek için şifrenizi ilk aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunmanız gerekiyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Büyük dönüşümü vatandaşlar anlattı!
        Haberler Haberler YÖK ATLAS ne zaman güncellenecek 2022? Aday şifresi ne demek? ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk defa? ÖSYM sonuçları E-DEVLET EKRANI
            SON DAKİKA