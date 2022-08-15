Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk tercih işlemleri sona erdi. Üniversite hayaliyle tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tercih sonuçlarının açıklanacağı o tarihe odaklandı. Peki, YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçları genelde 15 gün içerisinde duyuran ÖSYM'nin en geç 20 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
YKS tercih sonuçları ÖSYM açıklama yapdığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapılabilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar, üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.
YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.