YKS ek tercihleri ne zaman 2022? Ek tercih nedir, kimler ek tercih yapabilir? 2. tercih kılavuzu VE ÜCRETİ! YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS ek tercihleri ne zaman 2022? Ek tercih nedir, kimler ek tercih yapabilir? 2. tercih kılavuzu yayımlandı mı? soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından 28-29 Haziran tarihlerinde düzenlenen üniversiteye giriş sınavının sonuçları açıklandı. Adayların bir kısmı tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemedi. Peki bu adaylar ne yapacak? İşte ek tercihler hakkında bilgiler...