YKS ek tercihler adaylar tarafından ilgiyle bekleniyor. YKS tercihlerinin bugün erişime açılmaısyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte YKS ek tercihleri ve konu hakkında tüm merak edilenler...
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS tercih sonuçları bugün açıklandı. Üniversite kayıtları ise 22-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS ek tercihleri ise üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra başlaması bekleniyor.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS ek tercih kılavuzu yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlandığı zaman habere eklenecek.