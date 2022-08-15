TOKİ başvuruları ile ilgili ayrıntılar yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişinin faydalanacağı TOKİ sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor. Bu nedenle konu hakkındaki araştırmalar hızlandı. Peki, kimler TOKİ başvurusu yapabilecek? TOKİ başvuruları ne zaman?

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Daha önce TOKİ dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için konut projesi geliştiriyordu. Burada devlet Hazine arazisini ev yapmak için vatandaşlara tahsis edecek. Burada 3-4 katlı yapılar inşa edilebilecek. Burada en önemli husus vatandaşların dar gelirli olması gelirin 10 bin lirayı aşmaması gerekiyor. İstanbul için bu rakamın 11 bin 500 lira olması bekleniyor.

Ödeme şekiller de aslında TOKİ'nin standartlarına uygun. Bundan önce yüzde 10 peşin alınıyordu. 180 ay ile 200 ay arasında taksitle ödeme imkanı sunuluyordu. Yine yüzde 10 peşinat olacak.

İlk defa gençlere kontenjan ayrılacak. Emekliler için, dar gelirliler, şehit yakını ve gaziler için ayrı bir kontenjan ayrılacak. Yeni evlenecek çiftler ayrı bir kategoriden değerlendirilecekler. Başvuru şartları ne zaman? Henüz net değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayında kamuoyuna duyurmasını bekliyoruz. Başvuruların da e-Devlet üzerinden yapılabileceğini ifade edelim."