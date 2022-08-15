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    • Haberler
    • 15.08.2022 08:07
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    • 15.08.2022 08:07
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    Okullar kaçında, hangi gün açılıyor? 2023 okullar ne zaman açılacak?

    Yaz tatilinin keyfini çıkaran öğrenciler okulların açılış tarihi hakkında araştırmalara başladı 2023 okullar ne zaman açılacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bigli için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    2023 okullar ne zaman açılacak? MEB okulların açılış tarihi ne zaman, hangi gün?

    Binlerce öğrenci ve öğretmeni yakından ilgilendiren takvim yayınlandı. Gelecek yıl okulların hangi tarihlerde ara tatil yapacağı ve ne zaman kapanacağı belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2023 okullar kaçında açılıyor? İşte merak edilenler...

    2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

    Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

    2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

    14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

        Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

        2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? OKULLAR KAÇINDA AÇILIYOR?

        Bakan Özer'in açıklamasında yer alan bilgilere göre okullar 12 Eylül 2022'de başlayacak. 12 Eylül 2022 itibariyle birlikte öğrenciler yeni ders yılı için okullara dönecekler.
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