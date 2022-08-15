KYK BURS ve YURT başvurusu başladı mı? 2022 KYK burs kredi yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri!

KYK BURS-KREDİ ve YURT başvuru ile üniversite kayıt tarihleri gündemde en sıcak konular arasında yer alıyor. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları 15 Ağustos itibariyle erişime açıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Peki KYK BURS ve YURT başvurusu başladı mı? 2022 KYK burs kredi yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI SON DAKİKA!
ÖSYM'den milyonların beklediği açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ''2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.
Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren ulaşabilecekler. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
YKS ÖSYM TERCİH SONUCU GÖRÜNTÜLEME EKRANI
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2022
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.