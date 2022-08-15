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    • Haberler
    • 15.08.2022 10:40
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    • 15.08.2022 10:42
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    KYK BURS ve YURT başvurusu başladı mı? 2022 KYK burs kredi yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri!

    YKS tercih sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen milyonlarca öğrenci şimdi üniversite kayıt tarihlerini ve KYK burs-kredi ile yurt başvuru tarihlerini araştırıyor. Bu noktada KYK BURS ve YURT başvurusu başladı mı? 2022 KYK burs kredi yurt başvuruları ne zaman başlayacak? soruları gündeme geldi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada kayıt işlemlerinin 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacağı duyuruldu. İşte detaylar...

    KYK BURS ve YURT başvurusu başladı mı?

    KYK BURS-KREDİ ve YURT başvuru ile üniversite kayıt tarihleri gündemde en sıcak konular arasında yer alıyor. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları 15 Ağustos itibariyle erişime açıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Peki KYK BURS ve YURT başvurusu başladı mı? 2022 KYK burs kredi yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

    YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI SON DAKİKA!

    ÖSYM'den milyonların beklediği açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ''2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.

    Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren ulaşabilecekler. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

    YKS ÖSYM TERCİH SONUCU GÖRÜNTÜLEME EKRANI

    ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2022

    YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

    Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

        KYK BURS-KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

        2022 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru tarihleri hakkında henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklama yapılmadı. Öte yandan yurt başvuruları geçen sene 6 Eylül'de başlamıştı. Bu yıl da aynı tarihte başlaması bekleniyor.

        2022 KYK burs başvuru tarihleri de belli olmadı. Geçtiğimiz yıl ise başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti. Yurt ve burs-kredi başvuru tarihleri duyurulduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

        KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

        KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

        BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

        Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

        2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

        Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

        Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

        Yabancı uyruklu öğrenciler,

        Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

        Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

        Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

        Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

        Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

        Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

        BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

        Ön lisans öğrencileri,

        Lisans öğrencileri,

        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez),

        ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir,

        Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

            KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri dolduracaklar.

            KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

            a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

            b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

            c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

            ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

            d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

            e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

            f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

            g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.
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            Haberler Haberler KYK BURS ve YURT başvurusu başladı mı? 2022 KYK burs kredi yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri!
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