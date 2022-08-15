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    • Haberler
    • 15.08.2022 18:06
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    • 15.08.2022 18:14
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    Akaryakıt zammı iptal mi? 15 Ağustos Benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

    Akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Son olarak yapılan zammın geri alındığı bilgisi büyük ilgi gördü.

    takvim.com.tr
    Akaryakıt zammı iptal mi? 15 Ağustos Benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

    Akaryakıt fiyatlarına gelen son zam sonrası Brent petrol fiyatlarının düşmesiyle fiyatların nasıl ilerleyeceği merak ediliyordu. Yapılan son dakika açıklamasıyla benzin fiyatlarına gelen zammın iptal edildiği aktarıldı. İşte konu hakkında tüm emrak edilenler...

    AKARYAKIT ZAMMI İPTAL Mİ EDİLDİ?

    Bu gece yani 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece motorine bir zam beklentisi vardı. Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,26 TL'lik fiyat artışı yapılmıştı. Ancak bu zam geri çekildi.

    15 AĞUSTOS GÜNCEL FİYATLAR

    İSTANBUL
    İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL.

    ANKARA
    Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL.

    İZMİR
    Benzinin litresi İzmir'de 21,27 TL

    TÜRKİYE BENZİN VE MAZOTU NEREDEN ALIYOR?
    İskenderun Körfezi ile Kırıkkale arasındaki petrol boru hattı ile de Kırıkkale Rafinerisine ham petrol aktarılmaktadır. Ayrıca Türkiye-Irak boru hattı ile Irak petrollerinin bir kısmı Yumurtalık Limanı'na taşınmaktadır. Bu taşımacılıktan Türkiye önemli bir gelir sağlamaktadır.

        1 BRENT PETROL NEDİR?
        Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan "tatlı petrol" sınıfında yer almasını sağlar.

        BRENT PETROL İLE HAM PETROL ARASINDAKİ FARK NEDİR?
        Ham Petrol ve Brent Petrol ürünleri likidite, volatilite, hareketlilik, işlem koşulları gibi konularda nüans farkları ile birbirinden farklılık göstermektedir. Tüm bunlara rağmen işlem hacmi açısından Brent Petrol, tüm petrol türevi ürünlerden daha fazla işlem hacmine sahiptir.
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