Çorum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
16 AĞUSTOS HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu