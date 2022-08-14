Kurtdereli yarı final güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu 2022? Kurtdereli güreşleri TRT AVAZ CANLI İZLEME linki

Kurtdereli yarı final güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu 2022? Kurtdereli Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları sıklıkla araştırılır oldu. Kurtdereli güreşleri TRT AVAZ CANLI İZLEME linki bu kapsamda yoğun olarak araştırılıyor.
KURTDERELİ GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVANLIK FİNAL MÜSABAKASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kurtdereli Yağlı Güreşleri bu yıl 12-13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.
Final maçları da saat 17.00'da düzenlenecek. Tüm bu müsabakaları TRT AVAZ ekranlarından canlı izleyebilirsiniz.
2022 YAĞLI GÜREŞLERİ NEREDE YAPILIYOR?
Güreşler Kurtdere Köyü'nde Kurtdereli Mehmet Pehlivan Er Meydanı'nda yapılıyor.
SON DAKİKA: KURTDERELİ YARI FİNAL GÜREŞLERİNİ KİM KAZANDI, BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?
62. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehliban Yağlı Güreşleri başpehlivanlık çeyrek final müsabakasında İsmail Balaban, rakibi Cengizhan Şimşek'i mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Yusufcan Zeybek, Mustafa Doğan Özkaya'yı yenerek yarı finale yükseldi.