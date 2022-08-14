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    • Haberler
    • 14.08.2022 14:46
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    • 14.08.2022 14:58
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    Kurtdereli yarı final güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu 2022? Kurtdereli güreşleri TRT AVAZ CANLI İZLEME linki

    Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu yıl 62. si düzenlenen yağlı güreş müsabakalarının ne zaman, nerede yapıldığı, hangi kanalda CANLI yayınlandığı merak ediliyor. Her yıl gerçekleştirilen yağlı güreş organizasyonu bu yıl 14 Ağustos'ta sona erecek. Peki Kurtdereli Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kurtdereli yarı final güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu 2022? İşte Kurtdereli güreşleri TRT AVAZ CANLI İZLEME linki ve diğer detaylar...

    Kurtdereli yarı final güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu 2022?

    Kurtdereli yarı final güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu 2022? Kurtdereli Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları sıklıkla araştırılır oldu. Kurtdereli güreşleri TRT AVAZ CANLI İZLEME linki bu kapsamda yoğun olarak araştırılıyor.

    KURTDERELİ GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVANLIK FİNAL MÜSABAKASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Kurtdereli Yağlı Güreşleri bu yıl 12-13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

    Final maçları da saat 17.00'da düzenlenecek. Tüm bu müsabakaları TRT AVAZ ekranlarından canlı izleyebilirsiniz.

    TRT AVAZ CANLI İZLEME LİNKİ

    2022 YAĞLI GÜREŞLERİ NEREDE YAPILIYOR?

    Güreşler Kurtdere Köyü'nde Kurtdereli Mehmet Pehlivan Er Meydanı'nda yapılıyor.

    SON DAKİKA: KURTDERELİ YARI FİNAL GÜREŞLERİNİ KİM KAZANDI, BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?

    62. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehliban Yağlı Güreşleri başpehlivanlık çeyrek final müsabakasında İsmail Balaban, rakibi Cengizhan Şimşek'i mağlup ederek yarı finale yükseldi.

    Yusufcan Zeybek, Mustafa Doğan Özkaya'yı yenerek yarı finale yükseldi.

        Ertuğrul Dağdeviren de rakibi Hasan Cengiz'i mağlup ederek yarı finale yükseldi. Güreşler devam ediyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. Takvim.com.tr'yi takipte kalın.

        İlk defa 1959 yılında yapılan Balıkesir Yağlı Güreşleri, "Dünya şampiyonu" unvanına sahip ünlü Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın anısına, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981 yılında, "Kurtdereli Yağlı Güreşleri" adıyla şenlik ve yağlı güreş turnuvası olarak başlatıldı.

        Bu şenlik ve yağlı güreşler, bugüne kadar çeşitli aşamalardan geçerek ve sürekli yenilenerek günümüze kadar gelmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin, "Yağlı Güreşler Kentler Birliği" UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için çalışmalar devam etmektedir.
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