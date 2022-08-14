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    • Haberler
    • 14.08.2022 18:25
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    • 14.08.2022 18:42
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    Kurtdereli güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Kurtdereli güreşlerini kim kazandı? Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında, nereli? Boy, kilo...

    Son dakika... Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu yıl 62. si düzenlenen yağlı güreş müsabakalarıda sona gelindi. Her yıl gerçekleştirilen yağlı güreş organizasyonu bu yıl 14 Ağustos'ta sona erfi. Peki Kurtdereli güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Kurtdereli güreşlerini kim kazandı? Ödül ne kadar? Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında, nereli? Boy, kilosu kaç? İşte yarı final ve final güreşçileri...

    Kurtdereli güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Kurtdereli güreşlerini kim kazandı?

    Kurtdereli güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Kurtdereli güreşlerini kim kazandı? Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında, nereli? Boyu kaç, kilosu ne kadar? soruları sıklıkla araştırılır oldu. İşte detaylar...

    KURTDERELİ GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVANLIK FİNAL MÜSABAKASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Kurtdereli Yağlı Güreşleri bu yıl 12-13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

    Müsabakalar TRT AVAZ ekranlarından canlı yayınlandı.

    2022 YAĞLI GÜREŞLERİ NEREDE YAPILIYOR?

    Bu yılki güreşler Kurtdere Köyü'nde Kurtdereli Mehmet Pehlivan Er Meydanı'nda yapılıyor.

    SON DAKİKA: KURTDERELİ YARI FİNAL GÜREŞLERİNİ KİM KAZANDI, BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?

    62. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehliban Yağlı Güreşleri başpehlivanlık çeyrek final müsabakasında İsmail Balaban, rakibi Cengizhan Şimşek'i mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Yusufcan Zeybek, Mustafa Doğan Özkaya'yı yenerek yarı finale yükseldi.

        Ertuğrul Dağdeviren de rakibi Hasan Cengiz'i mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        FİNALDE YUSUF CAN ZEYBEK VE HÜSEYİN GÜMÜŞALAN VAR!

        Finale çıkmayı başaran Yusuf Can Zeybek ve Hüseyin Gümüşalan arasındaki rekabet de sona erdi. Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu.

        YUSUF CAN ZEYBEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        27 yaşında olan Yusuf Can Zeybek 1994 yılında Antalya'da doğmuştur. Yusuf Can Zeybek 2013 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada şampiyon olmuştu.

        Yusuf Can Zeybek, 23 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

        Yusuf Can Zeybek'in boyu ve kilosuyla ilgili bir bilgi bulunamamaktadır.

        BAŞPEHLİVAN ÖDÜLÜ NE KADAR?

        Geçen yıl 60 bin lira olan başpehlivanlık ödülü artırıldı. Şampiyonluğa ulaşacak başpehlivana 75 bin lira para ödülü, altın madalya ve kupa verilecek.

        2 BİN 565 PEHLİVAN KATILDI

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Kurtdereli Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona 85'i baş kategorisinde olmak üzere 2 bin 565 pehlivan katıldı.

            Etkinliğin ilk gününde Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve güreş ağası Abdullah Altıntaş tarafından Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın kabrine çiçek bırakıldı, dualar edildi.

            Programda, başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren ile kadın güreşinin başarılı ismi Yasemin Adar Yiğit, kol bağlayarak fotoğraf çektirdiler.

            Yücel Yılmaz'ın düdük çalarak başlattığı güreşlerin ilk gününde minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta boylarda müsabakalar yapılıyor.

            Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesi güreşleri izlemeye davet etti.

            Tüm güreşçilere başarı dileyen Yılmaz, "Balıkesirli başpehlivanımız Ertuğrul Dağdeviren, Kırkpınar'da kürsü yaptı. İnşallah orada gösterdiği başarının daha da üstüne çıkarak burada finale daha sonra da kürsünün birincisi olarak güreşir. Balıkesir, genlerinde güreş olan bir şehirdir. Türkiye'deki 117 güreşin 20'si Balıkesir'de yapılıyor. Bu da bir şehrin güreşe ne kadar önem verdiğini gösteriyor." diye konuştu.

            Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da güreşleri düğün olarak gördüklerini ve bu yıl girişlerin ücretsiz olduğunu söyledi.

            Orkan, güreş sahasını yeniden yaptıklarını anlatarak, "İnşallah herhangi bir sıkıntı, kaza bela olmadan güreşlerimizi atlatmayı planlıyoruz." dedi.

            Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren, bu sene yarı finalde kaybettiği Kırkpınar'ın rövanşını Kurtdereli'de alacağını dile getirerek, kazanmak için elinden gelen mücadeleyi ortaya koyacağını ifade etti.

            Güreş Federasyonu Asbaşkanı Yasemin Adar Yiğit ise güreşçilere başarı dileklerini iletti. Yiğit, eylül ayında Sırbistan'daki dünya şampiyonasında güreşeceğini belirterek, herkesten dua istedi.

            Organizasyon pazar günü sona erdi.
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            Haberler Haberler Kurtdereli güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Kurtdereli güreşlerini kim kazandı? Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında, nereli? Boy, kilo...
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