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    • Haberler
    • 14.08.2022 08:04
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    • 14.08.2022 08:04
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    Meslek liseleri ne zaman açılacak 2022? İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri taban puanları - yüzdelik dilimleri! Meslek lisesi kayıt tarihleri...

    LGS lise taban puanları: MEB tarafından açıklanan LGS sınav sonuçları sonrasında 2020 LGS yüzdelik dilimleri ve boş kontenjanlar listesi merak konusu oldu. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. LGS kapsamında merkezî yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu kapsamda meslek liseleri merak edildi. Peki, Meslek liseleri ne zaman açılacak? İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri taban puanları - yüzdelik dilimleri! Meslek lisesi kayıt tarihleri...

    takvim.com.tr
    Meslek liseleri ne zaman açılacak 2022? İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri taban puanları - yüzdelik dilimleri! Meslek lisesi kayıt tarihleri...

    LGS lise taban puanları: MEB tarafından açıklanan LGS sınav sonuçları sonrasında 2020 LGS yüzdelik dilimleri ve boş kontenjanlar listesi merak konusu oldu. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. LGS kapsamında merkezî yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu kapsamda meslek liseleri merak edildi. Peki, Meslek liseleri ne zaman açılacak? İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri taban puanları - yüzdelik dilimleri! Meslek lisesi kayıt tarihleri...

    LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    LGS kapsamında merkezî yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

    2022 YILI MERKEZÎ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCI ALAN LİSELERIN TABAN VE TAVAN PUANLARIYLA YÜZDELIK DILIMLERI TABLOSUNA ULAŞMAK IÇIN TIKLAYINIZ

    LGS YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek.

        YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ TARİHLERİ

        Yerleştirmeye Esas 1.Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

        Yerleştirmeye Esas 1.Nakil Sonuçlarının İlanı: 1 Ağustos 2022

        Yerleştirmeye Esas 2.Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-5 Ağustos 2022

        Yerleştirmeye Esas 2.Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

        Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-17 Ağustos 2022 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 19 Ağustos 2022 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

        ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

        a) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olmak,

        b) Sınavla öğrenci alan okullar için Merkezî Sınav Puanına sahip olmak,

        c) Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak.

        MERKEZÎ YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

        a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

        b) Sınavla öğrenci alan okullarda Merkezî Sınav Puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

        c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

        YEREL YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

        a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

        b) Tercih edilen lise bakımından;

        i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

        ii. Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

        iii. Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

        c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.
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        Haberler Haberler Meslek liseleri ne zaman açılacak 2022? İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri taban puanları - yüzdelik dilimleri! Meslek lisesi kayıt tarihleri...
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