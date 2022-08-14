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    • Haberler
    • 14.08.2022 12:04
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    • 14.08.2022 12:04
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    2022 e-Okul MEB ilkokul, ortaokul kayıtları başladı mı, son gün ne zaman? Çocuğum hangi okula başlayacak?

    Çocuğum hangi okula başlayacak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Okula kayıt süreci 1 Temmuz'da başlamıştı. Okul kayıtları için çocuklarının hangi okula kayıtlı olduğunu merak eden veliler internet üzerinden 'Çocuğum hangi okula gidecek' sorusuna yanıt arıyordu. MEB ise e-Okul sistemi üzerinden yayınladığı duyuru ile birlikte merak edilenlere yanıt verdi. Peki, ilkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman bitiyor? Çocuğum hangi okula gidecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

    takvim.com.tr
    Çocuğum hangi okula başlayacak? 2021 e-Okul MEB ilkokul, ortaokul kayıtları başladı mı, son gün ne zaman?

    Çocuğum hangi okula başlayacak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Okula kayıt süreci 1 Temmuz'da başlamıştı. Okul kayıtları için çocuklarının hangi okula kayıtlı olduğunu merak eden veliler internet üzerinden 'Çocuğum hangi okula gidecek' sorusuna yanıt arıyordu. MEB ise e-Okul sistemi üzerinden yayınladığı duyuru ile birlikte merak edilenlere yanıt verdi. Peki, ilkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman bitiyor? Çocuğum hangi okula gidecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

    İLKOKUL - ORTAOKUL KAYIT TARİHLERİ

    MEB tarafından yayımlanan yazıda ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğerncilerin kayıt işlemleri herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Kayıt süreci 1 Temmuz'da başladı. Ağustos 31'de son buluyor.

    Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.

    Veliler "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.

    Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.

        ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

        Veliler e-devlet "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" sayfası üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak çocuğunun hangi okula gideceğini öğrenebiliyor.

        OKUL KAYDI SORGULAMA...

        MEB AKADEMİK TAKVİMİ 2022-2023

        Okulların açılması: 12 Eylül 2022

        İlk ara tatil: 14 Kasım-18 Kasım 2022

        Şubat tatili: 23 Ocak-03 Şubat 2023

        İkinci ara tatil: 17-20 Nisan 2023

        Okulların kapanması: 16 Haziran 2023
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        Haberler Haberler 2022 e-Okul MEB ilkokul, ortaokul kayıtları başladı mı, son gün ne zaman? Çocuğum hangi okula başlayacak?
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