Kalem Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı! Kalem Suresi kaç ayet? Kalem Suresi nasıl okunur?

Kame suresinin ayet sayısı 52 tanedir. İniş sırasına göre 2.sure olan Kalem Suresi, sürekli kazanılan malları ile övünen kişilerden uzak durulması gerektiğini belirterek ayetleri eski insanların masalları diye inkâr eden kişilerin de cehenneme gideceğinden bahsedilmektedir.
Kalem Suresi Nasıl Okunur?
Kalem Suresi Arapça okunuşu şu şekilde verilmiştir:
• Nun velkalemi ve ma yesturune.
• Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.
• Ve inne leke leecren ğayre memnunin.
• Ve inneke le'ala hulukın 'azıymin.
• Fesetubsıru ve yubsırune.
• Bieyyikumulmeftunu.
• İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.
• Fela tutı'ılmukezzibiyne
• Veddu lev tudhinu feyudhinune.
• Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.
• Hemmazin meşşain binemiymin.
• Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.
• 'utullin ba'de zalike zeniymen.
• En kane za malin ve beniyne.
• İza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.
• Senesimuhu 'alelhurtumi.
• İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.
• Ve la yestesnune.
• Fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.
• Feasbehat kessariymi.
• Fetenadev musbihıyne.
• Eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.
• Fentaleku ve hum yetehafetune.
• En la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.
• Ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.
• Felemma reevha kalu inna ledallune.
• Bel nahnu mahrumune.
• Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.
• Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.
• Feakbele ba'duhum 'ala ba'dın yetelavemune.
• Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.
• 'asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.
• Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.
• İnne lilmuttekıyne 'ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.
• Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.
• Ma lekum keyfe tahkumune.