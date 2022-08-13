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    • Haberler
    • 13.08.2022 08:01
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    • 13.08.2022 08:01
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    Ağustos DSİ bekçi alımı kura sonuçları asıl yedek isim listesi sorgulama ekranı! dsi.gov.tr DSİ KURA ÇEKİMİ İL İL SONUÇLAR-İSİM LİSTESİ!

    DSİ bekçi alımı kura sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Bekçilik için başvuruda bulunan adaylar kura sonuçlarını ve isim listesini büyük bir ilgiyle takip ediyor. Peki, DSİ bekçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2022 DSİ işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    dsi.gov.tr DSİ KURA ÇEKİMİ İL İL SONUÇLAR-İSİM LİSTESİ!

    DSİ bekçi alımı kura sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Bekçilik için başvuruda bulunan adaylar kura sonuçlarını ve isim listesini büyük bir ilgiyle takip ediyor. Peki, DSİ bekçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2022 DSİ işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar!

    DSİ BEKÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    DSİ bekçi alımı kura çekimi tamamlandı. Kura sonuçları henüz açıklanmadı. DSİ kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek.

    DSİ KURA SONUÇLARI - İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLA!

    DSİ BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI

    Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları ve belgelendirmeleri gerekmektedir;

    1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

    2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        3. 18 yaşını tamamlamış olmak.

        4. İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 tarihinden sonra doğmuş olmak)

        5. Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak.

        6. Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.

        7. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.

        8. Güvenlik Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

        9. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.

        10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

        11. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak.

        12. Atamaya engel adli sicil kaydı bulunmamak.

        13. DSİ'ye ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.

        Güvenlik görevlileri (silahlı) olarak istihdam edileceğinden, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (f), (g) ve (h) bendindeki şartları taşıyor olmak. diğer bir ifadeyle Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.

        DSİ BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

        BURSA 1.BÖLGE MÜD.: (BURSA) 9

        İZMİR 2.BÖLGE MÜD.: (İZMİR) 1

        ESKİŞEHİR 3.BÖLGE MÜD.: (ESKİŞEHİR) 2

        KONYA 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: (KONYA 4, KARAMAN 1, AKSARAY 1, NİĞDE 2)

        ANKARA 5.BÖLGE MÜD.: (BOLU) 1

        ADANA 6.BÖLGE MÜD.: (ADANA 1, OSMANİYE 1)

        DİYARBAKIR 10.BÖLGE MÜD.: (DİYARBAKIR) 9

        KAYSERİ 12.BÖLGE MÜD.: (YOZGAT) 1

        ANTALYA 13.BÖLGE MÜD.: (ANTALYA) 1

        İSTANBUL 14.BÖLGE MÜD.: (İSTANBUL) 6

        ILISU PROJESİ MARDİN 16.BÖLGE MÜD.: (MARDİN) 1

        VAN 17.BÖLGE MÜD.: (VAN) 2

        KAHRAMANMARAŞ 20.BÖLGE MÜD.: (KAHRAMANMARAŞ 1, GAZİANTEP 1)

        TRABZON 22.BÖLGE MÜD.: (TRABZON 3, GİRESUN 1, GÜMÜŞHANE 1)

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        Haberler Haberler Ağustos DSİ bekçi alımı kura sonuçları asıl yedek isim listesi sorgulama ekranı! dsi.gov.tr DSİ KURA ÇEKİMİ İL İL SONUÇLAR-İSİM LİSTESİ!
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