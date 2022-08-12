Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 12.08.2022 13:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2022 13:23
    ABONE OL

    Tarım Kredi Market şubeleri nerelerde var? En yakın Tarım Kredi Market adresi nedir?

    Piyasadaki fahiş fiyat artışına karşı indirim talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “vatandaşa dara sokanları hizaya getirecek” dediği indirimler sonrasında Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri, şubeleri sorgulanıyor. Peki, en yakın Tarım Kredi Kooperatif Market enrede? Tarım Kredi Market adresi nedir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Tarım Kredi Market şubeleri nerelerde var?

    TARIM KREDİ MARKET ŞUBELERİ NERELERDE VAR?

    Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin sayısının 500'e çıkarılacağını duyurmuştu. Pek çok ilde hizmet veren Tarım Kredi marketleri vatandaşın uygun fiyatlı ürün temin ettiği yerlerin başında geliyor. Üreticiden alınan ürünler tesislerde işleyerek veya işleterek kooperatiflerin yanı sıra Kooperatif Marketler aracılığı ile tüketicilere ulaştırılıyor. Hem üreticinin hakkının hem de tüketicin hakkını koruyarak ucuz, kaliteli ve doğal ürünlerin hesaplı fiyatlara satışa sunulması sağlanıyor.

    İlk şubesini 2017'de açan Tarım Kredi Marketleri başlangıçta fiyat dengesi sağlamak amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan marketler ile, tüketicilere online sipariş ile daha yaygın bir ağ ile hizmet sunuyor.

    EN YAKIN TARIM KREDİ MARKETİ İÇİN TIKLAYIN

    TARIM KREDİ İNDİRİM NE ZAMAN?

    Tarım ve Kredi Kooperatifi'ne ait marketlerde 30'un üzerinde üründe Indirim yapılacak. 15 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı.

        "ET ÜRÜNLERİNDE UYGULANACAK İNDİRİMLERİN DUYURUSU AYRICA YAPILACAK"

        Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan et fiyatlarında yüzde 35 indirim olacağını söylemişti. Çalışma başlatıldı. Önce Et Süt Kurumu'ndan temin ediliyor. Tam tarih yok ama en kısa zamanda indirim yapılacak vurgusu var.

        Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak. Önce 30 üründeki indirim devreye girmiş olacak. Sonrasında etteki indirimi göreceğiz. Peki hangi noktalardan alınabiliyor bu ürünler. 1400 noktaya işaret ediyor Tarım Kredi Kooperatifleri ve şu açıklamayı yapıyor. 1400'e yakın hizmet noktasında üreticilerin yerli ve doğal ürünlerini en iyi şartlarda vatandaşa sunuyor. Vatandaşın bütçesine katkı sağlama bilinciyle hareket ediliyor açıklamasını yapıyor"
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’ye ’MERNİS ve YSK’ yanıtı!
        Haberler Haberler Tarım Kredi Market şubeleri nerelerde var? En yakın Tarım Kredi Market adresi nedir?
            SON DAKİKA