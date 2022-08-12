Tarım Kredi Market şubeleri nerelerde var? En yakın Tarım Kredi Market adresi nedir?

TARIM KREDİ MARKET ŞUBELERİ NERELERDE VAR?

Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin sayısının 500'e çıkarılacağını duyurmuştu. Pek çok ilde hizmet veren Tarım Kredi marketleri vatandaşın uygun fiyatlı ürün temin ettiği yerlerin başında geliyor. Üreticiden alınan ürünler tesislerde işleyerek veya işleterek kooperatiflerin yanı sıra Kooperatif Marketler aracılığı ile tüketicilere ulaştırılıyor. Hem üreticinin hakkının hem de tüketicin hakkını koruyarak ucuz, kaliteli ve doğal ürünlerin hesaplı fiyatlara satışa sunulması sağlanıyor.

İlk şubesini 2017'de açan Tarım Kredi Marketleri başlangıçta fiyat dengesi sağlamak amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan marketler ile, tüketicilere online sipariş ile daha yaygın bir ağ ile hizmet sunuyor.