TÜRKİYE'DE NEDEN BU KADAR ÇOK DEPREM OLUYOR?

Arabistan plakası Anadolu'yu batıya doğru ittiriyor. Bu ittirme hareketi Anadolu'nun kırılarak iki parçaya ayrılmasına neden oldu. Bu devasa kırığı bugün kuzey anadolu fay hattı olarak biliyoruz. Bu fay hattı boyunca oluşan çıkıntılar yüzünden Anadolu hareket edemedi ve çıkıntılar kırıldıkça büyük depremler oluştu.