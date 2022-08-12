Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2022! Yardım parası ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek programı hakkında detaylar gelen son açıklamalar ile birlikte netlik kazandı. Derya Yanık ödemelerin 29 Temmuz Cuma gününden itibaren başladığını duyurdu. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Yanık, " Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor." ifadelerini kullandı.