Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2022! Yardım parası ne zaman yatacak?

İhtiyaç sahibi binlerce vatandaşın merakla beklediği Aile Destek paketi kapsamında verilen destek ödemelerinin tarihi netlik kazandı. 12 ay boyunca yatırılması planlanan ödeme tarihi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklandı. Yardım parası ne zaman yatacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında merak edilenler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Aile Destek programı hakkında detaylar gelen son açıklamalar ile birlikte netlik kazandı. Derya Yanık ödemelerin 29 Temmuz Cuma gününden itibaren başladığını duyurdu. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Yanık, " Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor." ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medyadan açıklama yaptı:
Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor!
Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek.
Emeklilerimiz:
Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla;
SSK emeklileri
BAĞKUR emeklileri
Emekli Sandığı emeklileri
SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir.