SON DAKİKA! YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı, saat kaçta? Kritik tahmin! YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı

SON DAKİKA! YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı, saat kaçta? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları adayların gündeminde yer alıyor. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt tarihi yaklaştıkça adayların heyecanı artıyor. Peki ÖSYM'den duyuru geldi mi? İşte YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin tahmin ve diğer detaylar...
YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI, SAAT KAÇTA?
YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. ÖSYM'den duyuru geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan üniversite kayıt işlemlerinin 22 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında YKS tercih sonuçlarının da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
YKS TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI