Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman, eylül ayının kaçında açılacak?

MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre okulların açılacağı tarih belli oldu. Yazın son ayına girilmesiyle birlikte en sık aratılanlar arasında okullar ne zaman açılıyor sorusu yer aldı. Peki, okullar ne zaman açılıyor? Okullar ayın kaçında açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte merak edilenler...
OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?
Akademik takvime göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi başlıyor.
2022-2023 AKADEMİK TAKVİM
14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil,
23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili,
17-20 Nisan 2023 ikinci ara tatil,
16 Haziran 2023 okullar kapanacak.
İkinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.