İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri! 12 Ağustos 2022 Cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı vakitleri birçok kşi tarafından merak ediliyor. Bu kutsal günde ibadetlerini yerine getirmek isteyenler Cuma namazı vakitlerini araştırmaa başladı. İşte 11 Ağustos 2022 il il Cuma namazı vakitleri...
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul Cuma namazı vakti: 13:14
10 AĞUSTOS 2022 İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ
|İL
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|ADANA
|04:14
|05:45
|12:49
|16:35
|19:43
|21:08
|ADIYAMAN
|04:00
|05:32
|12:37
|16:24
|19:33
|20:58
|AFYONKARAHİSAR
|04:27
|06:01
|13:08
|16:56
|20:06
|21:33
|AĞRI
|03:33
|05:09
|12:18
|16:07
|19:17
|20:47
|AMASYA
|03:58
|05:36
|12:47
|16:37
|19:48
|21:20
|ANKARA
|04:13
|05:49
|12:59
|16:48
|19:59
|21:29
|ANTALYA
|04:33
|06:04
|13:08
|16:53
|20:02
|21:26
|ARTVİN
|03:31
|05:11
|12:23
|16:14
|19:25
|20:58
|AYDIN
|04:41
|06:13
|13:19
|17:06
|20:15
|21:41
|BALIKESİR
|04:34
|06:10
|13:19
|17:08
|20:18
|21:47
|BİLECİK
|04:23
|06:00
|13:10
|17:00
|20:11
|21:41
|BİNGÖL
|03:46
|05:21
|12:28
|16:17
|19:26
|20:54
|BİTLİS
|03:42
|05:15
|12:22
|16:10
|19:19
|20:46
|BOLU
|04:14
|05:53
|13:04
|16:54
|20:05
|21:37
|BURDUR
|04:32
|06:04
|13:09
|16:56
|20:05
|21:30
|BURSA
|04:27
|06:04
|13:14
|17:04
|20:14
|21:45
|ÇANAKKALE
|04:37
|06:15
|13:25
|17:15
|20:25
|21:55
|ÇANKIRI
|04:07
|05:45
|12:56
|16:46
|19:57
|21:28
|ÇORUM
|04:01
|05:40
|12:51
|16:41
|19:52
|21:23
|DENİZLİ
|04:36
|06:08
|13:14
|17:01
|20:10
|21:35
|DİYARBAKIR
|03:51
|05:24
|12:29
|16:16
|19:25
|20:51
|EDİRNE
|04:30
|06:11
|13:24
|17:16
|20:27
|22:01
|ELAZIĞ
|03:52
|05:26
|12:33
|16:21
|19:31
|20:58
|ERZİNCAN
|03:47
|05:23
|12:32
|16:22
|19:32
|21:01
|ERZURUM
|03:39
|05:16
|12:25
|16:15
|19:25
|20:55
|ESKİŞEHİR
|04:23
|05:59
|13:08
|16:58
|20:08
|21:37
|GAZİANTEP
|04:06
|05:37
|12:41
|16:27
|19:35
|21:00
|GİRESUN
|03:46
|05:25
|12:37
|16:28
|19:39
|21:11
|GÜMÜŞHANE
|03:44
|05:22
|12:32
|16:23
|19:33
|21:04
|HAKKARİ
|03:39
|05:10
|12:15
|16:02
|19:11
|20:36
|HATAY
|04:14
|05:43
|12:46
|16:30
|19:38
|21:01
|ISPARTA
|04:31
|06:03
|13:08
|16:55
|20:04
|21:29
|MERSİN
|04:18
|05:48
|12:52
|16:37
|19:46
|21:10
|İSTANBUL
|04:23
|06:03
|13:14
|17:05
|20:16
|21:49
|İZMİR
|04:42
|06:15
|13:22
|17:09
|20:19
|21:46
|KARS
|03:29
|05:07
|12:18
|16:08
|19:19
|20:50
|KASTAMONU
|04:02
|05:43
|12:55
|16:46
|19:58
|21:31
|KAYSERİ
|04:07
|05:41
|12:48
|16:36
|19:46
|21:13
|KIRKLARELİ
|04:27
|06:08
|13:21
|17:13
|20:25
|21:59
|KIRŞEHİR
|04:11
|05:46
|12:54
|16:42
|19:52
|21:20
|KOCAELİ
|04:21
|05:59
|13:11
|17:01
|20:12
|21:44
|KONYA
|04:22
|05:55
|13:00
|16:47
|19:56
|21:22
|KÜTAHYA
|04:26
|06:02
|13:10
|16:59
|20:09
|21:38
|MALATYA
|03:57
|05:30
|12:37
|16:25
|19:34
|21:01
|MANİSA
|04:40
|06:13
|13:21
|17:09
|20:18
|21:45
|KAHRAMANMARAŞ
|04:06
|05:37
|12:43
|16:29
|19:38
|21:03
|MARDİN
|03:51
|05:23
|12:27
|16:14
|19:22
|20:47
|MUĞLA
|04:41
|06:12
|13:17
|17:03
|20:11
|21:36
|MUŞ
|03:43
|05:17
|12:24
|16:12
|19:22
|20:49
|NEVŞEHİR
|04:11
|05:44
|12:51
|16:39
|19:49
|21:16
|NİĞDE
|04:13
|05:46
|12:52
|16:39
|19:48
|21:14
|ORDU
|03:48
|05:27
|12:39
|16:30
|19:41
|21:13
|RİZE
|03:37
|05:16
|12:28
|16:19
|19:30
|21:03
|SAKARYA
|04:19
|05:57
|13:09
|16:59
|20:10
|21:42
|SAMSUN
|03:53
|05:33
|12:45
|16:36
|19:48
|21:20
|SİİRT
|03:44
|05:17
|12:23
|16:10
|19:18
|20:44
|SİNOP
|03:54
|05:36
|12:50
|16:42
|19:54
|21:28
|SİVAS
|03:57
|05:33
|12:42
|16:32
|19:42
|21:11
|TEKİRDAĞ
|04:29
|06:08
|13:20
|17:11
|20:22
|21:54
|TOKAT
|03:56
|05:34
|12:44
|16:34
|19:45
|21:15
|TRABZON
|03:40
|05:20
|12:32
|16:22
|19:33
|21:06
|TUNCELİ
|03:49
|05:24
|12:32
|16:21
|19:30
|20:59
|ŞANLIURFA
|04:00
|05:31
|12:35
|16:21
|19:30
|20:54
|UŞAK
|04:32
|06:05
|13:13
|17:01
|20:10
|21:37
|VAN
|03:36
|05:10
|12:17
|16:05
|19:14
|20:41
|YOZGAT
|04:05
|05:42
|12:51
|16:41
|19:51
|21:20
|ZONGULDAK
|04:10
|05:50
|13:03
|16:55
|20:06
|21:39
|AKSARAY
|04:14
|05:48
|12:54
|16:42
|19:51
|21:18
|BAYBURT
|03:42
|05:19
|12:29
|16:19
|19:30
|21:00
|KARAMAN
|04:22
|05:53
|12:57
|16:44
|19:52
|21:17
|KIRIKKALE
|04:10
|05:47
|12:56
|16:46
|19:56
|21:26
|BATMAN
|03:48
|05:20
|12:26
|16:13
|19:22
|20:48
|ŞIRNAK
|03:44
|05:15
|12:20
|16:07
|19:16
|20:41
|BARTIN
|04:07
|05:48
|13:01
|16:53
|20:04
|21:38
|ARDAHAN
|03:28
|05:07
|12:20
|16:10
|19:22
|20:54
|IĞDIR
|03:28
|05:04
|12:14
|16:04
|19:14
|20:44
|YALOVA
|04:24
|06:02
|13:13
|17:04
|20:14
|21:46
|KARABÜK
|04:08
|05:48
|13:00
|16:51
|20:02
|21:35
|KİLİS
|04:08
|05:38
|12:42
|16:27
|19:36
|20:59
|OSMANİYE
|04:10
|05:41
|12:45
|16:31
|19:40
|21:04
|DÜZCE
|04:15
|05:54
|13:06
|16:56
|20:07
|21:39
CUMA NAMAZI NE ZAMAN BAŞLAR?
Cuma namazının vakti öğle namazının vaktidir. Geleneksel uygulamada cuma için ezan okunduğunda camilere gidilerek öğle namazında olduğu gibi, dört rekat namaz kılınır. Daha sonra cami içinde bir ezan daha okunur.