GSB 2022-2023 KYK yurt ve burs başvuru ekranı açıldı mı, kimler başvuru yapabilir? 2022 KYK BAŞVURULARI başladı mı?

YKS yerleştirme işlemleri ile birlikte gündeme gelen KYK burs ve yurt başvuruları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2022 KYK başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK başvuru şartları nedir? İşte konu hakkında merak edilenler...
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir tarih verilmedi. YKS yerleştirme süreci ardından kritik tarihlerin açıklanması bekleniyor. Öte yandan geçtiğimiz dönemlerde burs başvuruları ekim ayında yapılmıştı. Yurt başvuruları ise eylül ayında alınmıştı. Yurt başvurularının ağustos ayı sonu ve eylül ayı başında başlaması bekleniyor.
KİMLER KYK BURSUNDAN YARARLANABİLİR?
* Ön lisans öğrencileri,
* Lisans öğrencileri,
* İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
* Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
* ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
* Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.