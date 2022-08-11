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    • Haberler
    • 11.08.2022 16:33
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    • 11.08.2022 16:33
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    DSİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2022 DSİ bekçi alımı kura çekimi sonuç ekranı!

    DSİ kura sonucu sorgulama ekranı için beklenen açıklama geldi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 25 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleşen Devlet Su İşleri sürekli işçi alımı başvuruları sonrası yapılan kura çekimi sonuçları erişime açıldı. Bekçi alımı DSİ kura sonucu isim listeleri ile asil ile yedek adayların belirlendiği kura sonucu tarimorman.gov.tr internet adresinden öğrenilecek. Peki, DSİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? DSİ kura sonuçları isim listesi nedir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    DSİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2022 DSİ bekçi alımı!

    2022 DSİ işçi alımı kura sonuçları erişime açıldı. DSİ taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Koruma ve Güvenlik Hizmetleri için 50, sürekli bekçi alımı için 9 Ağustos tarihinde yapılan kura çekimi sonrası isim listeleri paylaşıldı. Adaylar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinden yayınlanan kura sonuçlarını öğrenebilecekler. Öte yandan kura çekimi ile belirlenen asil adayların atamaya esas evraklarını 26 Ağustos 2022 tarihine kadar DSİ Genel Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekecek.


    DSİ sürekli işçi alımı (bekçi) noter kurası sonuçları belli oldu. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, "4857 sayılı İş Kanunu hükümleri mesnet alınarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Koruma ve Güvenlik Hizmetleri için elli (50) adet Sürekli İşçi (Bekçi) alımına ilişkin 09.08.2022 tarihinde noter huzurunda çekilen ve asil ile yedek adayların belirlendiği kura sonucu aşağıda yer almaktadır.

    DSİ BEKÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!


    Kura sonucu ismi çıkan adayların evrakları açıklanan tarihlerde teslim etmeleri gerekecek. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Sürekli İşçi (Bekçi) alımı için kura çekimi sonucunda asil olarak belirlenen adayların aşağıda yer alan atamaya esas evrakları 26 Ağustos 2022 tarihine kadar DSİ Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı veya en yakın Bölge veya Şube Müdürlüklerimize, Kamu Kurumuna İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar İçin Başvuru Formunun doldurularak dilekçe ekinde elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

        GEREGLİ BELGELER


        1-Nüfus Cüzdanı (fotokopi)

        2-İkametgah Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)

        3-En Az Lise ve Dengi Mezuniyet Belgesi (Noter tasdikli sureti veya e-devlet üzerinden alınabilir.)

        4-Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

        5- Geçerliliği Devam Eden Silahlı Özel Güvenlik Belgesi

        6- Geçerliliği Devam Eden Silahlı Özel Güvenlik Kartı

        7- Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınan sağlık raporu


        8- Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu. (Aslı)

        9- Askerlik Durum Belgesi (Noter tasdikli sureti veya e-devlet üzerinden çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir.)

        10-Öncelik Durumu Bildirir Belge (öncelik hakkına sahip ise)

        11-Kamu Kurumuna İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar İçin Başvuru Formu (lütfen tıklayınız.)

        NOT: İstenilen evrakları verilen süre içerisinde göndermeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacak, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
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