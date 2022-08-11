DSİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2022 DSİ bekçi alımı kura çekimi sonuç ekranı!



DSİ sürekli işçi alımı (bekçi) noter kurası sonuçları belli oldu. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, "4857 sayılı İş Kanunu hükümleri mesnet alınarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Koruma ve Güvenlik Hizmetleri için elli (50) adet Sürekli İşçi (Bekçi) alımına ilişkin 09.08.2022 tarihinde noter huzurunda çekilen ve asil ile yedek adayların belirlendiği kura sonucu aşağıda yer almaktadır.