DGS sonuçları bugün ERKEN açıklanır mı? DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sorgulama EKRANI!

Binlerce DGS adayı sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından 3 Temmuz'da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 11 Ağustos itibariyle adaylar sonuç sorgulama ekranını yoğun olarak araştırmaya başladı. Peki DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, saat kaçta açıklanacak? 11 Ağustos DGS sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM DGS sonuç sorgulama EKRANI: https://sonuc.osym.gov.tr