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    • Haberler
    • 12.08.2022 15:40
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    • 12.08.2022 15:41
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    DGS Açıköğretim geçiş bölümleri açıklandı mı, hangileri? İstanbul, Eskişehir, Erzurum... DGS AÖF Lisans taban puanları ve kontenjanlar 2022!

    DGS 2022 açıköğretim bölümleri ve taban puanları gündemde yer alıyor. DGS sınavından aldığı puanla Açıköğretim fakültesine geçiş yapmak isteyen binlerce adaylar araştırmalara koyuldu. Peki DGS Açıköğretim geçiş bölümleri açıklandı mı, hangileri? DGS AÖF Lisans taban puanları ve kontenjanlar 2022 yayımlandı mı? İşte yanıtları...

    DGS AÖF Lisans taban puanları 2022!

    DGS 2022 sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. Eğitim hayatına Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi AUZEF ve Erzurum ATA AÖF'te devam etmek isteyen adaylar Açıköğretim Lisans taban puanları ve kontenjanları öğrenmek istiyor. İşte 2022 DGS Açıköğretim geçiş bölümleri ve diğer detaylar...

    AÖF DGS PUANLARI 2022: İSTANBUL, ESKİŞAEHİR, ERZURUM!

    AÖF DGS taban puanları 2022 senesinde henüz belli olmadı. Öte yandan geçtiğimiz senenin taban puanları ve AÖF DGS bölümleri şöyle;

    👉İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) SAY 1000 1000 280,81058 283,54599
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 500 483 166,75057 264,17994
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 3000 3000 234,49708 310,66829
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 3000 3000 222,09138 289,10025
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 3000 3000 213,89905 318,46879
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 2500 2500 194,95028 292,92819
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İktisat (Açıköğretim) EA 1000 1000 187,04434 301,36519

    👉ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 8000 8000 189,83146 320,73747
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 2000 2000 181,67289 291,54045
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 3000 3000 169,39556 299,54718
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 2500 2037 168,53094 303,68304
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Maliye (Açıköğretim) EA 4000 3262 165,66703 293,66318
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 3500 2739 164,04108 292,25646
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 4000 4000 226,59911 324,57801
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 450 450 252,25552 330,30151
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi İktisat (Açıköğretim) EA 2000 1587 163,94015 308,10971
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği (Açıköğretim) EA 2500 2277 163,48830 298,42006
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 3500 3332 163,25512 322,22931
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 5000 5000 201,52806 328,09899
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 4000 3566 162,86215 314,68639
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 9000 8757 161,56355 348,08759

        👉ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 1000 1000 233,88184 299,38040
        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 500 312 159,17460 285,66133
        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000 510 166,38913 267,71642
        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 2000 2000 180,28676 319,51582
        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 3000 3000 191,35092 301,46514
        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) SÖZ 2500 2500 188,17125 301,43226
        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 3000 3000 217,92778 327,13006

        DGS AÖF BÖLÜMLERİ 2022 HANGİLERİ?

        Dikey Geçiş Sınavı ile tercih edebileceğiniz bazı programlar şöyledir. Bu programlarda üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir:

        👉ÖNLİSANS

        Acil Durum ve Afet Yönetimi
        Adalet
        Bankacılık ve Sigortacılık
        Bilgi Yönetimi
        Bilgisayar Programcılığı
        Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
        Çağrı Merkezi Hizmetleri
        Çocuk Gelişimi
        Dış Ticaret
        Emlak yönetimi
        Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
        Halkla İlişkiler ve Tanıtım
        İslami İlimler
        İş Sağlığı ve Güvenliği
        İşletme Yönetimi
        Laborant ve Veteriner Sağlık
        Lojistik
        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
        Özel Güvenlik ve Koruma
        Radyo ve Televizyon Programcılığı
        Reklamcılık
        Sağlık Kurumları İşletmeciliği
        Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
        Sosyal Hizmetler
        Spor Yönetimi
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
        Turizm ve Otel İşletmeciliği
        Turizm ve Seyahat Hizmetleri
        Yeni Medya ve Gazetecilik
        Yerel Yönetimler

        👉LİSANS

        Çocuk Gelişimi
        Egzersiz ve Spor Bilimleri
        Grafik Sanatlar
        Halkla ilişkiler ve Tanıtım
        İşletme
        Kamu Yönetimi
        Reklamcılık
        Rekreasyon
        Sağlık Yönetimi
        Sosyoloji
        Sosyal Hizmet
        Tekstil ve Moda Tasarımı
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        Haberler Haberler DGS Açıköğretim geçiş bölümleri açıklandı mı, hangileri? İstanbul, Eskişehir, Erzurum... DGS AÖF Lisans taban puanları ve kontenjanlar 2022!
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