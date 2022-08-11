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    • Haberler
    • 11.08.2022 09:56
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    • 11.08.2022 09:56
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    Deterjanpazarı.com nedir? Deterjan Pazarı sahibi Süleyman Kocabaş kimdir? Deterjan Pazarı dolandırıcı mı, ödemeler ne zaman yapılacak?

    Deterjan Pazarı sahibi kim? Deterjanpazarı.com nedir? Deterjan Pazarı dolandırıcı mı, ödemeler ne zaman yapılacak? Süleyman Kocabaş kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları gündemde yer alıyor. Deterjanpazarı.com firmasının banyo topu yalanıyla binlerce kişiyi dolandırdıkları iddia edildi. Türkiye Çiftlik Bank'ın ardından şimdi de 'Deterjanpazari.com' firmasının vurgununu konuşuyor. İşte detaylar...

    DETERJAN PAZARI SAHİBİ KİM?

    Son dakika! Türkiye Detarjan Pazarı vurgunuyla çalkalnıyor. Yüzlerce kişi Deterjanpazarı Com firmasının önünde toplandı. Fimanının 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia ediliyor. Peki Deterjan Pazarı sahibi kim? Deterjanpazarı.com nedir? Deterjan Pazarı dolandırıcı mı, ödemeler ne zaman yapılacak? Süleyman Kocabaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

    DETEJANPAZARI.COM NEDİR?

    Banyo topu yapmaları için insanlara hammadde satarak geri alımlarda üç katı kazanç vaat eden Deterjanpazarı Com firması, banyo toplarını satın alma üzerine bir sistem kurdu.

    Sisteme dahil olarak kazanç elde etmeye başlayan 40 bin üyenin bazıları, son aylarda almaları gereken ücretlerin ödemesinin yapılmadığını, ürünleri satın alan kimse olmadığını ve yetkililere ulaşamadıklarını iddia ederek Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'ndeki fabrika önünde toplandı.

    Fabrika önündeki yüzlerce vatandaş kolilere zarar vererek, yönetim ofisine çıkmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri alanda taşkınlık oluşmaması adına önlem aldı.

    PARAMIZI ALAMIYORUZ

    Fabrika önüne toplanan vatandaşlardan Seyithan Topaklı, kendisinin 40 bin, çevresinin ise toplam 200 bin lira zarara uğradığını iddia ederek, "İlk başlarda bir sıkıntı yoktu. 30 günde teslim ediyorduk, paramızı alıyorduk. Bu önce 60 güne, daha sonra 90 güne çıktı. Şu an hiçbir şekilde ne paramızı alabiliyoruz ne ürünlerimizi teslim edebiliyoruz. Bu 2 yıldır devam eden bir sistem." dedi.

    BEN BİR EŞEKLİK ETTİM

    Yaşanan olaylardan ötürü mağdur olduğunu iddia eden Remzi Ateş, kendisinin ve akrabalarının birçok sıkıntı yaşadığını, bir akrabasının sinir krizi geçirerek intihar girişiminde bulunduğunu anlattı. Ateş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

    "Ben bir eşeklik ettim, güvendim bu işe girdim. Her şeyimi yatırdım. Parmağımızdaki yüzüklere kadar sattım. Geldim Süleyman Bey'le konuştum, oturdum, ağladım önünde 'Sözüm söz, yarın paran elinde' dedi Süleyman Bey. 1 hafta sonra geldim konuşmak için, param yatmadı. Korumalarından biri 'Bugün söz paran yatacak kardeşim, Süleyman Bey kesin talimat verdi' dedi.

        DETERJAN PAZARI SAHİBİ SÜLEYMAN KOCABAŞ KİMDİR?

        İnsanlara banyo topu yaparak paralarının 3 katını vaad eden ve yaklaşık 40 bin kişinin yüklü miktarda dolandırıldığı iddia edilen Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş ortadan kayboldu.

        Firmanın sahibi Süleyman Kocabaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarda yanında görülen ve Kocabaş'a yakın olduğu iddia edilen şahıs, vatandaşların tepkileri üzerine fabrikanın kapısında sorulara cevap vererek, "Ben de buraya bugün geldim. 3 aydır burada değildim. Biz de kimsenin mağdur olmamasını istiyoruz. Süleyman Kocabaş parası olsa ödemez mi? Kendisi açıklama yapacak" diye konuştu.
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        Haberler Haberler Deterjanpazarı.com nedir? Deterjan Pazarı sahibi Süleyman Kocabaş kimdir? Deterjan Pazarı dolandırıcı mı, ödemeler ne zaman yapılacak?
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