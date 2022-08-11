AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Sınav tarihleri belli oldu!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı için geri sayım başladı ve gözler sınav giriş yeri belgesinde! 2021-2022 Öğretim Yılı geride kalırken yaz okulu sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınavı nasıl olacak, online mı?
AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ
2022-2023 yılı Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos Cumartesi günü yüz yüze olarak düzenlenecek.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Anadolu Üniversitesi açıköğretim yaz okulu sınav griş belgesi henüz yayımlanmadı. Sınav yerleri genellikle sınav tarihinden 1-2 hafta önce erişime açılıyor. Böylelikle sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.