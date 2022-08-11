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    • Haberler
    • 11.08.2022 15:21
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    • 11.08.2022 15:21
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    2022 Üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar nelerdir? 2022-2023 üniversite kayıtları ne zaman?

    Üniversite adayları kayıt tarihlerini yakından takip ediyor. YKS tercih işlemleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. Tercih sürecinin ardından gözler YKS tercih sonuçlarına ve üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıt için ne gerekli? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 Üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar nelerdir?

    YKS tercihi yapan birçok öğrenci üniversite kayıtları hakkında araştırmalara başladı. Üniversite kayıt tarihi ve konu hakkında merak edilenler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

    ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kayıtları için gereken belgeler de netlik kazandı. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;

    Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

    2022-2023 ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlayacak. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

        YKS 2022 TERCİHLERİ SONA ERDİ!

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayadı. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden gerçekleştirdi.

        Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,

        Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri,

        Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

        Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

        Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
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