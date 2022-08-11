Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 11.08.2022 09:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.08.2022 09:40
    ABONE OL

    11 Ağustos DGS sonuçları bugün ERKEN açıklanır mı? DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sorgulama EKRANI!

    DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, saat kaçta açıklanacak? 11 Ağustos DGS sonuçları bugün açıklanır mı? soruları sınavda ter döken adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM DGS sonuç sorgulama EKRANI üzerinden adaylar sonuçlarını öğrenebiliyor. 2 yıllık üniversite mezunlarının eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak için girdiği DGS sınavının sonuç tarihi açıklandı. İşte detaylar...

    DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, saat kaçta açıklanacak?

    Binlerce DGS adayı sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından 3 Temmuz'da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 11 Ağustos itibariyle adaylar sonuç sorgulama ekranını yoğun olarak araştırmaya başladı. Peki DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, saat kaçta açıklanacak? 11 Ağustos DGS sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM DGS sonuç sorgulama EKRANI: https://sonuc.osym.gov.tr

    DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    2022 DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. Adayların gün içerisinde sık sık https://sonuc.osym.gov.tr/ adresini kontrol etmeleri öneriliyor.

    DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    DGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    DGS sonuçları ÖSYM açıklamasının ardından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.

    11 AĞUSTOS DGS SINAV SONUÇLARI BUGÜN, ERKEN AÇIKLANIR MI?

    Sonuçların erken açıklanma ihtimali üzerinde durulurken konuya ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

        DİKEY GEÇİŞ SINAVI DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2022 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

        DGS SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

        a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

        b) Ön lisans başarı puanı

        c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!
        Haberler Haberler 11 Ağustos DGS sonuçları bugün ERKEN açıklanır mı? DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sorgulama EKRANI!
            SON DAKİKA