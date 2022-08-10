Binlerce öğrenci ve öğretmeni yakından ilgilendiren takvim yayınlandı. Gelecek yıl okulların hangi tarihlerde ara tatil yapacağı ve ne zaman kapanacağı belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2023 okullar kaçında açılıyor? İşte merak edilenler...