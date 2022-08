İnşirah suresinin okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti! İnşirah suresi kaç ayet?

İnşirah Suresinin Fazileti Nedir?

İnşirah suresinin faziletleri şöyledir:

• Ruhsal olarak bunalımda olanlar sureyi okuduklarında içinde bulundukları durumdan kurtulur. Gönülleri ferah olur. Sureyi okuyanlara huzur verir. İnşirah suresinin başkasına okunması da aynı etkileri gösterir. Ruhsal olarak zor durumda olanlara sure okunmalıdır. Kısa sürede rahatlama görülür.

• Göğsünde sıkışma hissi olanlar okudukları zaman Allah onlara sağlık verir. Dertlerine şifa olur ve sorunları çözülür. Kalbinde ve göğsünde daralma olanlar kendilerini kötü hissetmeye başladıkları anda sureyi okumalıdır.

• Gönül işlerinde sorun yaşayanlar kırgınlıklarını sure ile aşabilir. Kim sureyi her gün okursa Allah da ona kalp rahatlığı verir. Üzüntü ve keder uzaklaşır. Kişiler kendilerini daha iyi hisseder.

• Maddi olarak sıkıntı içinde olanlar sureyle birlikte bolluk kazanır. Bereketli günler onların olur. Yüce yaradan beklenmedik anda rızık kapılarını açar. Borçlarını ödemekte zorlananlar kısa sürede borçlarını daha kolay ödemeye başlar.

• Namaz vakitlerinde okunması oldukça etkilidir. Namazda okuyanlara Allah ferahlık verir. Kırgınlığı olanlar kırgınlıklarının ve üzüntülerinin azaldığını görür. Allah okuyan herkese mutluluk ve huzur verir.

• Dertlerine derman arayanlar için etkilidir. Hastalık yaşayanlara şifa olur. Özellikle böbrekle ilgili sorun yaşayanlar zemzem suyuyla iyileşebilir. Surenin zemzem suyuna okunması gerekir. Allah şifa bekleyen herkese istedikleri şifayı verir.

• Psikolojik olarak depresyonda olanlar surenin olumlu etkilerini görür. Depresyondaki kişiler düzenli olarak okursa içlerindeki sıkıntının yerine huzur gelir. Yaşam enerjileri yeniden gelir ve hayata yeniden bağlanırlar.

• Ağrısı olanların ağrısı hafifler. Ağrı hem fiziksel hem de mental olarak olabilir. Her iki ağrının da hafiflemesine yardımcı olur.

• Manevi olarak kayıpta olanlar dua ettiklerinde kalplerindeki derdin yavaş yavaş azaldığını görür.

• Sureyi okuyanların Allah ile aralarındaki bağ artar. İmanı daha güçlü olur ve Allah'a daha yakın olurlar.

• Sürekli olarak vesvese yapanlar sureyle bu durumdan kurtulabilir. Olumsuz düşünenlerin pozitif düşünmesine yardım eder. Beynin ve kalbin daha huzurlu ve rahat olmasını sağlar.

• Darda olanların yardımına koşar. Sadece maddi olarak değil aynı zamanda diğer zorlukların da üstesinden gelmek için İnşirah suresi okunabilir. Allah kendisine dua edenlerin yanında yer alır ve meleklerini yollar. Gökyüzünden inen melekler kullarının sıkıntılarını çözmek için destek olur.

• Kalp yarasının iyileşmesini sağlar. Gönül kırgınlığı ve acısı yaşayanların içlerine ferahlık getirir. Kalplerindeki üzüntüyü alır. İkili ilişkilerde yaşanan kalp kırıklarında etkilidir. Mutsuz olanlar için mutluluk yaratır.

• Allah'a olan sevginin artmasına yardım eder. Sureyi okuyanlar beşeri aşkın verdiği üzüntüden kurtulup Allah aşkına yönelir. Yalnızlık duygusu ortadan kalkar.