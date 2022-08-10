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    • Haberler
    • 10.08.2022 08:04
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    • 10.08.2022 08:04
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    Hava durumu 27 Temmuz 2022 Salı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

    Hava durumu sabah saatlerinden itibaren oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hava nasıl sorusu yer aldı. İşte güncel hava durumu ve konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Hava durumu 27 Temmuz 2022 Salı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

    Sabah saatlerinden itibaren hava durumu merak ediliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımlar ilgiyle takip ediliyor.

    GÜNCEL HAVA DURUMU!

    İSTANBUL 32°C Az bulutlu ve açık

    BURSA 35°C Az bulutlu ve açık

    EDİRNE 35°C Parçalı, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR 39°C Az bulutlu ve açık

    ANTALYA40°C Az bulutlu ve açık

    ANKARA 31°C Az bulutlu ve açık

    SAMSUN28°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ERZURUM 27°C Parçalı ve az bulutlu

    DİYARBAKIR 37°C Az bulutlu ve açık

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    Haberler Haberler Hava durumu 27 Temmuz 2022 Salı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
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