Emekli maaşı taşıma şartları neler? Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır?

Türkiye'de milyonlarca emekli bulunuyor. Bankalar tarafından emeklilere de pek çok hizmet sunuluyor. Emekli maaşı nasıl taşınır sorusuna cevap almak ve konu hakkında merak edilenler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Emekli aylığı banka veya banka şubesi değişikliğini internet üzerinden bankaya gitmeden de yapabilirsiniz. Banka veya PTT şube değişikliği talepleri "www.turkiye.gov.tr" internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.
Eğer 4A SGK maaşı alınıyorsa, bankaya taşınması işlemi yaparken izlemeniz gereken adımlar şunlardır:
– 4A hizmetleri,
– 4A banka ve adres değişikliği kısmını seçmeniz gerekmektedir.
Eğer 4B Bağ-Kur maaşı alınıyorsa, aynı işlem için izlenecek adımlar:
– 4B hizmetleri,
– 4B banka ve adres değişikliği menülerini takip etmeniz gerekmektedir.
Eğer 4C Emekli Sandığı maaşı alınıyorsa, bu maaşın bankaya taşınmasında da:
– 4C hizmetleri,
– 4C banka değişikliği menülerini takip etmeniz gerekmektedir.