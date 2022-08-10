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    • Haberler
    • 10.08.2022 08:00
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    • 10.08.2022 08:00
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    Sınav tarihleri belli oldu! AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı için geri sayım başladı ve gözler sınav giriş yeri belgesinde! 2021-2022 Öğretim Yılı geride kalırken yaz okulu sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınavı nasıl olacak, online mı?

    takvim.com.tr
    Sınav tarihleri belli oldu! AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı için geri sayım başladı ve gözler sınav giriş yeri belgesinde! 2021-2022 Öğretim Yılı geride kalırken yaz okulu sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınavı nasıl olacak, online mı?

    AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ

    2022-2023 yılı Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos Cumartesi günü yüz yüze olarak düzenlenecek.

    AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    Anadolu Üniversitesi açıköğretim yaz okulu sınav griş belgesi henüz yayımlanmadı. Sınav yerleri genellikle sınav tarihinden 1-2 hafta önce erişime açılıyor. Böylelikle sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

        AÖF YAZ OKULU NEDİR 2022?

        2022. Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi AÖF yaz okulu uygulaması ile güz ve bahar dönemleride dahil, aktif yada pasif olan, (kayıt yeniletmemiş öğrencilerde) dönem ve yıl fark etmeksizin alttan kalan veya üstten hiç almadığınız dersleri yaz döneminde alabileceğiniz uygulamaya yaz okulu denmektedir.

        AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

        Destek sistemi tarafıdan yapılan açıklamada, "Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir." ifadelerine yer verildi
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        Haberler Haberler Sınav tarihleri belli oldu! AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
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